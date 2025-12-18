Какие символы Рождества могут быть опасными для собак: неожиданные предметы

Некоторые предметы домашнего обихода во время праздников могут быть опасными для собак. Многочисленные рождественские блюда являются токсичными для домашних животных, в частности шоколад, изюм, лук и алкоголь.

Праздничные украшения, такие как мишура, шарики, огоньки и украшения из соленого теста, могут вызвать закупорку или травмы у собак, поэтому бдительность является ключевой, пишет OBOZ.UA.

Держите хрупкие украшения на елке как можно выше, блокируйте доступ на первые несколько дней, чтобы новизна исчезла, полностью избегайте шоколадных украшений и пристально следите за елкой, пока она не "надоест".

Кроме того, многие традиционные рождественские растения, такие как падуб, омела и плющ, являются токсичными для собак.

Изменения в распорядке дня или наплыв посетителей также могут потенциально стрессировать вашего любимца. Важно помнить об этих факторах, чтобы избежать любых чрезвычайных ситуаций.

Если у вас есть какие-либо беспокойства относительно здоровья вашей собаки в течение праздничного периода, рекомендуется обратиться за профессиональным советом к ветеринару.

Также если у вашей собаки проявляются признаки болезни, немедленно обратитесь к специалисту.

