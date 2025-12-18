Какие растения в саду обязательно надо обрезать в декабре: список

Опытные садоводы знают – зимой работы с растениями не прекращаются, просто меняется уход за ними. Например, в декабре важно обрезать некоторые плодовые и декоративные виды.

Какие именно растения нуждаются в обрезке в начале зимы, рассказывает ТСН. Уход в это время помогает улучшить их общее состояние, правильно сформировать крону и сделать будущее цветение или плодоношение более обильным. В то же время специалисты по садоводству отмечают: крайне важно провести эти работы до прихода сильных морозов, чтобы не навредить растениям. Итак, в декабре, если погода достаточно теплая, обрезают такие деревья и кусты.

Яблони

После сбора урожая яблони входят в фазу зимнего покоя. Именно этот период лучше всего подходит для удаления сухих, пораженных или перекрещенных ветвей. Подобная обрезка помогает упорядочить крону и направить ресурсы дерева на закладку новых плодовых почек, что непосредственно влияет на урожай следующего года.

Груши

Грушевые деревья, как и яблони, оптимально обрезать с конца осени до ранней весны. Зимняя обрезка имеет целью прореживание кроны, что улучшает доступ света и циркуляцию воздуха. В результате плоды развиваются качественнее, а риск заболеваний и появления вредителей уменьшается. Срезы рекомендуют делать аккуратно, чуть выше наружной почки.

Виноградные лозы

В регионах с мягким климатом декабрь подходит для обрезки винограда. Процедура помогает сдерживать чрезмерный рост лозы, активизирует формирование новых побегов и повышает урожайность. Если же обрезать слишком поздно – в январе или феврале – можно спровоцировать так называемый "плач лозы", когда из срезов вытекает сок и растение ослабевает. В более холодных зонах лучше перенести работы с виноградом на начало весны.

Розы

В зимний период розы находятся в состоянии покоя, поэтому декабрь подходит для их санитарной обрезки. Рекомендуется убрать сухие, поврежденные или хаотично расположенные побеги, чтобы они не ломались от ветра. Формовочную обрезку лучше оставить на конец зимы, но удаление больных частей сейчас поможет защитить кусты.

Гортензии

Подход к обрезке гортензий зависит от сорта. Растения, цветущие на старых побегах, в частности крупнолистные, в декабре не обрезают. Зато гортензии, которые формируют цветы на побегах текущего года (например, метельчатые), хорошо реагируют на легкую зимнюю обрезку, что стимулирует образование новых ветвей и пышное цветение весной.

Глицинии

Эта лиана разрастается невероятно быстро, поэтому нуждается в двукратной обрезке в течение года. И второй этап приходится именно на позднюю осень или зиму. В это время советуют укорачивать новые побеги, оставляя две-три почки, а также удалять сухие или поврежденные ветви. Такой уход сдерживает чрезмерный рост и способствует обильному ароматному цветению.

Американская бузина

Бузина хорошо переносит интенсивную зимнюю обрезку, ведь в декабре находится в состоянии глубокого покоя. Именно сейчас удобно формировать куст, придавая ему желаемую форму. Такая процедура стимулирует активный рост и щедрое цветение весной.

Фиолетовые эхинацеи

Хоть обрезка эхинацеи не является обязательной, такая процедура все же имеет практические преимущества. Удаление сухих стеблей в декабре делает клумбу более опрятной и уменьшает вероятность зимовки вредителей в растительных остатках. При этом корневая система многолетника безопасно сохраняется под землей в течение всей зимы.

