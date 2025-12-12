Как омолодить плодовые деревья: когда ждать результата

С возрастом плодовые деревья в саду начинают терять урожайность. Однако этот процесс не является необратимым: вернуть растения к активному росту и стабильному обильному плодоношению можно с помощью процедур, направленных на омоложение.

Видео дня

Как их правильно провести, рассказало издание AgroNews, опираясь на советы из видеоблога "Дача агронома". Главная задача – действовать последовательно и не нагружать деревья резкими вмешательствами. Основной принцип омоложения – это поэтапно снижать высоту кроны и убирать только те ветви, которые действительно тормозят развитие или угрожают общему состоянию дерева.

Как правильно проводить омоложение

Условно разделите крону на части и полностью срезайте только верхний, труднодоступный ярус – но в пределах не более 30% от общего объема, чтобы не вызвать стресс корневой системы. После этого следует убрать только поврежденные, трухлявые или поломанные ветви, открыв доступ света нижним побегам. Уже в первый сезон эти побеги начнут активно отрастать и формировать новую крону.

Большие ветви лучше удалять в конце весны, перед началом цветения дерева. В теплую погоду быстрее образуется каллюс – естественный защитный слой, который предохраняет срез от влаги, вредителей и инфекций. Обрезка в самом начале сезона может привести к подсыханию или отставанию коры, поэтому летом такие места желательно обновить до здоровой ткани и для защиты покрыть известью или масляной краской.

А старые или поврежденные ветви рекомендуется удалять сразу – это помогает дереву направить силы на формирование молодых побегов. При этом создание новой системы скелетных ветвей лучше перенести на следующий сезон, чтобы растение успело восстановиться после первого этапа.

Когда ожидать результат

Обрезка массивных веток всегда сопряжена с рисками: трещины, неровные края, отслоение коры. Поэтому главная задача садовода – обеспечить качественное заживление срезов. Если все сделано правильно, дерево быстро активизирует прирост, а уже через сезон может вернуть урожайность, которую теряло годами.

В общем омоложение плодового дерева происходит в три шага:

первый год – снижение кроны и удаление проблемных ветвей;

– снижение кроны и удаление проблемных ветвей; второй – формирование основы будущей кроны;

– формирование основы будущей кроны; третий – поддерживающая регулировочная обрезка.

Специалисты отмечают: именно постепенный подход дает надежный результат и делает старые деревья сильнее, чем хаотичное массовое срезание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как защитить вишни и черешни от зимних морозов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.