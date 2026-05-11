Какие растения отпугивают комаров: химия даже не понадобится

С приходом тепла неизбежно появляются и насекомые. Это могут быть очаровательные бабочки или забавные шмели, но каких гостей точно не миновать – так это комаров. Но, если вы являетесь счастливым обладателем сада или даже небольшой клумбы, вы можете уменьшить их количество, высадив растения, которые отпугивают этих кровососов.

К счастью, видов, которые им не нравятся, довольно много. В основном они источают аромат, который комарам совсем не по душе. При этом людям такие ароматы, наоборот, нравятся. Если вы хотите отвадить кусачих созданий от своего участка, блог Марты Стюарт собрал для вас список из 13 растений, в частности цветов, которые в этом помогут. Их лучше всего размещать у входа в дом или рядом с зонами отдыха – как в открытом грунте, так и в горшках.

Кошачья мята

Комары терпеть не могут это растение, хотя для котов оно является настоящим деликатесом. Эта многолетняя трава выделяет химическое вещество, действующее как природный репеллент. Растение быстро разрастается, имеет квадратный стебель, серо-зеленые листья и мелкие белые цветы с фиолетовыми пятнышками.

Цитронелла

Это едва ли не самое известное растение для борьбы с комарами. Оно имеет сильный цитрусовый аромат, который часто используют в производстве специальных свечей против насекомых. Цитронеллу, которая фактически является разновидностью душистой герани, можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах.

Лаванда

Неприхотливая к поливу и устойчивая к засухе, лаванда производит масло, эффективно отпугивающее вредителей. Она прекрасно чувствует себя на летней жаре, наполняя сад удивительным ароматом. А ее фиолетовые цветы привлекают в сад опылителей. Двойная, если не тройная польза.

Мята

Свежий аромат перечной мяты является приятным для людей, но отталкивающим для комаров. Растение распространяется очень быстро, поэтому даже одного куста может хватить для защиты на весь сезон. Из-за высокой интенсивности роста мяту лучше высаживать в горшки, а не в открытый грунт.

Базилик

Эта пряная трава также имеет резкий запах, отпугивающий насекомых. Особенно эффективен базилик с ароматом корицы. Его листья можно размять для усиления запаха или же приготовить на его основе спрей-репеллент. Дополнительным бонусом станет то, что базилик отгоняет и других огородных вредителей. Не говоря уже о том, что это замечательный кулинарный ингредиент.

Бархатцы

Эти цветы традиционно высаживают в садах для сдерживания насекомых. Французские сорта считаются наиболее действенными против комаров с весны до конца лета. Растения неприхотливы, а регулярное удаление увядших бутонов стимулирует длительное цветение.

Лемонграсс

Это растение содержит то же масло, что и цитронелла, поэтому и эффективно аналогичным образом. Лемонграсс работает как отличный репеллент, особенно если растереть листья в руках. Вдобавок он не требует сложного ухода и выглядит достаточно привлекательно, чтобы использовать его как декоративный элемент в ландшафте или на патио.

Шалфей

Выносливое многолетнее растение, которое цветет весной и отпугивает комаров благодаря эфирным маслам. Шалфей легко приживается в горшках и на клумбах. Также его часто высаживают рядом с овощами, поскольку он защищает грядки от поедания животными.

Розмарин

Аромат розмарина выполняет двойную функцию: привлекает полезных насекомых-опылителей и одновременно отгоняет комаров. Некоторые кулинарные сорта имеют повышенное содержание эфирных масел, что делает их еще более эффективными. Компактные кусты прекрасно смотрятся на крыльце или как пахучее бордюрное насаждение.

Алиум (декоративный лук)

Многие виды алиума начинают цвести еще весной. К этому семейству относятся лук, чеснок и порей, известные своим резким запахом. Высаживая разные сорта поочередно, можно обеспечить непрерывное цветение и защиту от комаров в течение всего сезона.

Герань (Пеларгония)

Душистые герани имеют выраженный лимонный аромат, похожий на цитронеллу. Это цветущее растение лучше всего выращивать в контейнерах и держать возле террас или дорожек.

Мелисса

Многолетник с лимонно-мятным запахом является идеальным природным средством против комаров. Летом мелисса зацветает красивыми белыми цветами, которые очень любят пчелы и бабочки.

Монарда

Это растение очень нравится опылителям, однако его аромат невыносим для комаров. Монарда относится к семейству мятных, имеет яркие цветы разных оттенков – от красного до фиолетового – и почти не требует ухода. Дополнительным преимуществом является то, что ее обычно обходят олени.

