Какие растения притягивают клещей: от них надо держаться подальше

На улице нас ждет вредитель, которого сложно заметить, но стоит остерегаться – клещи. Эти паукообразные незаметно цепляются к людям и животным, сосут кровь и могут переносить опасные инфекции.

Обычно эта незаметная угроза подстерегает в густой растительности и хватается за жертву, когда та проходит рядом. Репелленты частично помогают, отпугивая клещей, но для снижения риска важно правильно обустраивать участок и не создавать условий, где клещам удобно прятаться. Дело в том, что некоторые растения являются желанным пристанищем для опасных членистоногих. В целом клещи любят влажные, затененные места с густой растительностью. Отказ от определенных видов не гарантирует полной защиты, однако это существенный шаг к более безопасной среде. Список таких растений составило издание House Digest.

Барбарис и жимолость кустарниковая

Барбарис японский – популярный кустарник, который взрывается красками осенью, однако он создает густые и тенистые заросли. Последнее касается и кустовой жимолости. В таких условиях накапливается влага, что идеально подходит для клещей. Кроме того, барбарис вытесняет местные растения, чем лишь повышает количество этих вредителей на квадратный метр территории.

Сосны с низкими ветвями

Клещи обычно не поднимаются высоко, поэтому деревья с низкими или свисающими ветвями становятся для них удобным укрытием. Некоторые виды сосен образуют плотную крону у земли, что создает благоприятную среду для существования нежелательных членистоногих.

Декоративные злаки

Такие растения не привлекают клещей напрямую, но создают идеальные условия для их обитания – задерживают влагу и формируют густые заросли. Если за ними не ухаживать должным образом, заросли злаков могут стать местом скопления клещей.

Крушина

Инвазивный кустарник формирует плотную тень и вытесняет другие растения. В результате вокруг нее создается влажная и защищенная среда, где клещи активно размножаются. Молодые растения можно удалять вручную, а старые требуют более сложного подхода. Поэтому лучше просто не допускать появления крушины на свои участке.

Дубы

Густая крона дубов задерживает влагу, а желуди привлекают грызунов – переносчиков клещей. Таким образом формируется целая экосистема, способствующая распространению вредителей.

Папоротники

Папоротники требуют высокой влажности, еще и растут в затененных местах – именно таких условиях, которые идеально подходят клещам. Их густая листва создает естественные укрытия для вредителей.

Почвопокровные растения

Барвинок, чабрец, очиток и другие растения, покрывающие землю красивым ковром формируют плотный затененный покров, в котором клещи чувствуют себя комфортно. Такие насаждения стоит использовать осторожно. Или регулярно обрабатывать специальными препаратами.

Живые изгороди и туи

Плотные вечнозеленые живые изгороди, например из можжевельника или туи, создают влажный микроклимат, благоприятный для клещей. Несмотря на их популярность для зонирования пространства, следует учитывать и потенциальные риски.

Опавшие листья и "беспорядочные" деревья

Опасность создает также неухоженное пространство на участке. Растительные остатки на земле и спутанные ветви – идеальное укрытие для клещей. Именно поэтому территорию нужно убирать регулярно, если не хотите, чтобы в кучах листьев завелись нежелательные гости.

