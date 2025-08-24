Какие растения нельзя обрезать летом: можете испортить

Список летних дел в саду и так немалый: полив во время жары, уход за клумбами, подготовка к осенним посадкам. И если вы уже планировали взяться за секатор, стоит знать: не все растения хорошо реагируют на обрезку летом. Более того, некоторым вы можете навредить, лишив их будущих цветов.

Специалисты напоминают: у многих садовых культур цикл цветения тесно связан со временем обрезки. Если сделать это не вовремя, растение потеряет цветы или даже ослабнет.

Сирень

Уже в июне-июле на побегах закладываются цветочные почки следующего года. Если обрезать летом – срежете основу будущего цветения.

Когда обрезать: сразу после цветения в мае-июне. Допустимо укоротить до 1/4 длины ветвей, чтобы куст стал гуще.

Рододендроны

Как и сирень, рододендроны формируют бутоны следующего сезона уже летом. Поздняя обрезка означает потерю весенней красоты.

Когда обрезать: сразу после отцветания в мае. Летом – только удалять увядшие цветки.

Азалии

Это фактически подвид рододендронов, с таким же циклом цветения. Летом уже растут почки, поэтому обрезка разрушит их. Обрезать можно после весеннего цветения. Можно аккуратно формировать куст в июне, но не позже.

Гортензии

Здесь важно знать, какой именно вид у вас растет:

Крупнолепестковая (Hydrangea macrophylla) и дуболистная (Hydrangea quercifolia): цветут на "старой" древесине, поэтому летом обрезать нельзя. Иначе вы потеряете цветы в следующем сезоне.

Древовидная (Hydrangea arborescens) и метельчатая (Hydrangea paniculata): эти виды цветут на "новых" побегах, поэтому их можно смело обрезать в конце зимы или ранней весной.

Камелии

Камелия летом закладывает почки для зимне-весеннего цветения. Если обрезать сейчас – растение ослабнет и останется без цветов.

Когда обрезать: во время или сразу после цветения (поздняя весна – начало лета).

Форзиция

Цветочные почки для следующей весны формируются уже летом. Если срезать сейчас, куст на следующий год будет "голым".

Когда обрезать: сразу после весеннего цветения (май-июнь). Удаляют примерно 1/4 старых побегов для омоложения.

Лагерстремия (индийская бузина)

Если обрезать летом – вы просто избавитесь от цветов, которые еще должны были распуститься. Обрезать лучше в конце зимы или в начале весны, когда растение в состоянии покоя.

