Что сделать, чтобы гортензии цвели вплоть до октября: простая задача

Гортензии украшают любой дом, будь то на клумбе или в горшках у входной двери. А при условии небольшого ухода вы можете сохранить их цветение до осени — все, что нужно, это выполнять одно простое задание каждую неделю, а также ухаживать за садом.

По словам опытной садовода Клэр Смит, цветение гортензий может длиться с июля до октября. Для этого нужно наладить регулярный полив, ведь из-за нынешней жары растениям трудно самостоятельно справляться с такими условиями, пишет Express.

Хотя еженедельный полив гортензий является обязательным, садоводам следует быть осторожными, чтобы не залить их.

Чрезмерный полив может быть таким же вредным. Обычно им нужно около дюйма (2,5 см) воды в неделю в течение вегетационного периода, независимо от того, поступает ли она из дождевой воды или из лейки.

Воду всегда следует лить на основание растения, а не на листья или стебли, чтобы почва оставалась увлажненной.

Что касается почвы, гортензии справятся с большинством видов, даже с глинистой, но на самом деле важно то, где вы их посадите. Полутенистое место с некоторой защитой от холодных ветров обеспечит им хорошее цветение.

Кроме полива, есть несколько дополнительных хитростей, которые помогут им процветать. Мульчирование вокруг основания поможет сохранить влагу и предотвратить перегрев корней. Своевременная обрезка также может помочь вашим гортензиям выглядеть лучше.

