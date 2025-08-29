Какие продукты категорически нельзя греть в микроволновке и почему: топ 5

Микроволновка – абсолютно незаменимый кухонный гаджет, который очень упрощает процессы подготовки еды. Но, нужно знать, что не все продукты можно разогревать в микроволновке.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, благодаря которым вы будете знать, какие продукты категорически нельзя разогревать в микроволновке и почему.

Вареные яйца

Если разогревать этот продукт в микроволновке, в белке будет происходить накопление пара и давления, поэтому яйцо может просто разорваться.

Продукты, богатые витамином С

Не следует разогревать овощи, в которых больше всего витамина С, это брокколи, болгарский перец, ягоды и листовая зелень. При нагревании в микроволновке витамин С разлагается, и от такой пищи не будет никакой пользы.

Куриное мясо

Само по себе разогревание куриного мяса в микроволновке не представляет опасности, однако его качество и вкус существенно ухудшаются. Эксперты объясняют, что в холодильнике жиры в курином мясе окисляются, поэтому во время разогрева блюдо меняет свой химический состав и вкусовые свойства. К тому же мясо становится сухим и невкусным, так как испаряется вся влага.

Рыба и морепродукты

Нагрев в микроволновке приводит к тому, что нежная текстура рыбы и морепродуктов превращается в настоящую резину и продукт теряет свой вкус.

Стейк

Если разогреть стейк, он не будет уже таким нежным, потому что микроволновка его высушит и сделает жестким. К тому же некоторые части мяса могут остаться холодными из-за неравномерного прогревания.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как правильно и где хранить зелень, чтобы она долго была свежей