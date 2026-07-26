Какие праздники отмечают в августе: календарь

Август – последний месяц лета, на который приходится немало государственных, международных, профессиональных праздников. Именно в этом месяце украинцы отмечают День Государственного флага и День Независимости Украины, а также поздравляют военных, строителей, ветеринаров, археологов, пчеловодов, авиаторов и шахтеров.

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В обычных условиях День Независимости Украины является праздничным нерабочим днем. Однако во время военного положения нормы законодательства о дополнительных выходных в праздничные дни не применяются. OBOZ.UA рассказывает, какие праздники будут отмечаться в августе.

День Государственного флага Украины

23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Праздник посвящен одному из главных государственных символов страны – сине-желтому флагу, который олицетворяет украинскую независимость, единство и борьбу за свободу.

В этот день в городах и общинах традиционно поднимают государственные флаги, проводят торжественные церемонии и чествуют людей, которые защищали и продолжают защищать Украину.

День Независимости Украины

24 августа украинцы отмечают День Независимости – главный государственный праздник страны. Именно в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины.

День Независимости символизирует право украинского народа самостоятельно определять будущее своего государства. В этот день вспоминают путь Украины к независимости и чтят память тех, кто отдал жизнь за её свободу, суверенитет и территориальную целостность.

Календарь праздников на август 2026 года

1 августа – День инкассатора.

– День инкассатора. 2 августа – День Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины.

– День Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины. 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины.

– День войск связи Вооруженных Сил Украины. 9 августа – Международный день коренных народов мира, День строителя и День работников ветеринарной медицины.

– Международный день коренных народов мира, День строителя и День работников ветеринарной медицины. 12 августа – Международный день молодёжи.

– Международный день молодёжи. 15 августа – День археолога.

– День археолога. 19 августа – День пчеловода.

– День пчеловода. 23 августа – День Государственного флага Украины.

– День Государственного флага Украины. 24 августа – День независимости Украины.

– День независимости Украины. 29 августа – День авиации Украины и День дальнобойщика.

– День авиации Украины и День дальнобойщика. 30 августа – День шахтера.

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