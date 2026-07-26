Какие праздники отмечают в августе: календарь
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Август – последний месяц лета, на который приходится немало государственных, международных, профессиональных праздников. Именно в этом месяце украинцы отмечают День Государственного флага и День Независимости Украины, а также поздравляют военных, строителей, ветеринаров, археологов, пчеловодов, авиаторов и шахтеров.
В обычных условиях День Независимости Украины является праздничным нерабочим днем. Однако во время военного положения нормы законодательства о дополнительных выходных в праздничные дни не применяются. OBOZ.UA рассказывает, какие праздники будут отмечаться в августе.
День Государственного флага Украины
23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Праздник посвящен одному из главных государственных символов страны – сине-желтому флагу, который олицетворяет украинскую независимость, единство и борьбу за свободу.
В этот день в городах и общинах традиционно поднимают государственные флаги, проводят торжественные церемонии и чествуют людей, которые защищали и продолжают защищать Украину.
День Независимости Украины
24 августа украинцы отмечают День Независимости – главный государственный праздник страны. Именно в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины.
День Независимости символизирует право украинского народа самостоятельно определять будущее своего государства. В этот день вспоминают путь Украины к независимости и чтят память тех, кто отдал жизнь за её свободу, суверенитет и территориальную целостность.
Календарь праздников на август 2026 года
- 1 августа – День инкассатора.
- 2 августа – День Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины.
- 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины.
- 9 августа – Международный день коренных народов мира, День строителя и День работников ветеринарной медицины.
- 12 августа – Международный день молодёжи.
- 15 августа – День археолога.
- 19 августа – День пчеловода.
- 23 августа – День Государственного флага Украины.
- 24 августа – День независимости Украины.
- 29 августа – День авиации Украины и День дальнобойщика.
- 30 августа – День шахтера.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине теперь отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый Спас.
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