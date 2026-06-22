Какие плодовые деревья нужно обрезать летом: урожай будет лучше

Традиционно сезон обрезки сада приходится на раннюю весну или осень, однако летний уход также может быть вполне уместен. Более того, он может улучшить урожайность садовых деревьев.

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Как отмечает Agronews, в конце лета – в августе и начале сентября – растения переходят в фазу накопления питательных веществ. Если в этот период удалить лишние или поврежденные побеги, дерево сможет эффективнее направить ресурсы на формирование почек и бутонов для следующего сезона.

Кроме того, своевременное прореживание кроны способствует лучшему проникновению солнечного света внутрь, что положительно влияет на качество плодов. Это также снижает риск развития грибковых инфекций. В тёплый сезон деревья легче переносят такие процедуры, ведь процесс заживления ран происходит быстрее.

На летнюю обрезку хорошо реагируют как косточковые, так и семечковые культуры. Но у разных деревьев эта процедура решает разные задачи:

у груши удаляют побеги, растущие внутрь кроны;

удаляют побеги, растущие внутрь кроны; у яблони – слабые ветви и вертикальные "волчки";

– слабые ветви и вертикальные "волчки"; алычу подрезают для стимулирования роста новых побегов в следующем сезоне;

подрезают для стимулирования роста новых побегов в следующем сезоне; у сливы убирают загущенные участки, формируя более легкую крону;

убирают загущенные участки, формируя более легкую крону; у персика удаляют длинные побеги, которые отнимают у дерева лишние силы.

Также допустимо проводить обрезку черешни и вишни, особенно если это не было сделано сразу после сбора плодов.

Важно понимать, что летом речь идет не о радикальном вмешательстве, а о легкой корректировке. Во время работы следует соблюдать несколько правил:

при укорачивании побегов оставлять не менее пяти листьев;

на верхушке оставлять 1-2 листочка для стимулирования ветвления;

при необходимости изменять направление роста ветвей путем легкого надлома или прищипывания.

При проведении летней обрезки обязательно удаляют сухие, сломанные или пораженные болезнями ветки, чтобы они не истощали растение. Инструменты для работы должны быть чистыми и хорошо заточенными, чтобы избежать заражения.

Не следует проводить обрезку во время дождя или сильной жары. Лучше всего выбирать сухую, немного пасмурную погоду и работать утром или вечером.

Летнее формирование кроны имеет немало преимуществ. Оно помогает снизить риск заболеваний в последующие сезоны, ограничивает распространение вредителей и способствует правильному развитию дерева. В результате растение формирует более сбалансированную крону, что напрямую влияет на более щедрый урожай в будущем.

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