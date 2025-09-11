УкраїнськаУКР
Какие овощи надо сажать в сентябре, чтобы получить хороший урожай весной

Сентябрь – отличное время для посева определенных видов овощей, поскольку почва еще теплая после летней погоды, тогда как прохладные температуры идеально подходят для многих культур холодного сезона, а стабильные осенние дожди способствуют росту.

Посадка в сентябре также позволяет растянуть сезон сбора урожая, и дает вам фору до следующей весны. Блотгерка Паулина, которая пользуется ником Allotmentality в TikTok, поделилась большим списком всех овощей и некоторых цветов, которые она сажает на своем участке в этом месяце.

В сентябре можно посеять или посадить много овощей и декоративных растений, включая выносливые однолетние растения, такие как бархатцы и лаванда, которые зацветут на пару недель раньше, чем те, что посеяны весной.

На огороде такие культуры, как чеснок и бобы, можно сажать уже сейчас, чтобы получить более ранний урожай следующей весной и летом.

Чтобы ваши культуры процветали в холодную погоду, есть несколько вещей, которые вы можете сделать для их защиты. Рекомендуется инвестировать в защитные чехлы и флис, чтобы защитить уязвимые культуры от мороза.

Какие культуры сеять в сентябре

Овощи и салаты

  • Зимний гигантский шпинат зимний
  • Салат-латук "Джек Айс" и "Зимнее чудо"
  • Клейтония
  • Мизуна
  • Стеблевая горчица
  • Красная гигантская горчица красная
  • Кале
  • Репа
  • Пак Чой (начало сентября)
  • Бобы
  • Горох "Метеор" (раннеспелый и зимостойкий).

Цветы для огородной грядки

  • Календула "Индийский принц"
  • Хлебный мак
  • Гадкий жучок 'Blue Bedder'
  • Васильки
  • Нигелла.

