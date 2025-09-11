Какие овощи надо сажать в сентябре, чтобы получить хороший урожай весной
Сентябрь – отличное время для посева определенных видов овощей, поскольку почва еще теплая после летней погоды, тогда как прохладные температуры идеально подходят для многих культур холодного сезона, а стабильные осенние дожди способствуют росту.
Посадка в сентябре также позволяет растянуть сезон сбора урожая, и дает вам фору до следующей весны. Блотгерка Паулина, которая пользуется ником Allotmentality в TikTok, поделилась большим списком всех овощей и некоторых цветов, которые она сажает на своем участке в этом месяце.
В сентябре можно посеять или посадить много овощей и декоративных растений, включая выносливые однолетние растения, такие как бархатцы и лаванда, которые зацветут на пару недель раньше, чем те, что посеяны весной.
На огороде такие культуры, как чеснок и бобы, можно сажать уже сейчас, чтобы получить более ранний урожай следующей весной и летом.
Чтобы ваши культуры процветали в холодную погоду, есть несколько вещей, которые вы можете сделать для их защиты. Рекомендуется инвестировать в защитные чехлы и флис, чтобы защитить уязвимые культуры от мороза.
Какие культуры сеять в сентябре
Овощи и салаты
- Зимний гигантский шпинат зимний
- Салат-латук "Джек Айс" и "Зимнее чудо"
- Клейтония
- Мизуна
- Стеблевая горчица
- Красная гигантская горчица красная
- Кале
- Репа
- Пак Чой (начало сентября)
- Бобы
- Горох "Метеор" (раннеспелый и зимостойкий).
Цветы для огородной грядки
- Календула "Индийский принц"
- Хлебный мак
- Гадкий жучок 'Blue Bedder'
- Васильки
- Нигелла.
