Какие овощи надо сажать в сентябре, чтобы получить хороший урожай весной

Сентябрь – отличное время для посева определенных видов овощей, поскольку почва еще теплая после летней погоды, тогда как прохладные температуры идеально подходят для многих культур холодного сезона, а стабильные осенние дожди способствуют росту.

Видео дня

Посадка в сентябре также позволяет растянуть сезон сбора урожая, и дает вам фору до следующей весны. Блотгерка Паулина, которая пользуется ником Allotmentality в TikTok, поделилась большим списком всех овощей и некоторых цветов, которые она сажает на своем участке в этом месяце.

В сентябре можно посеять или посадить много овощей и декоративных растений, включая выносливые однолетние растения, такие как бархатцы и лаванда, которые зацветут на пару недель раньше, чем те, что посеяны весной.

На огороде такие культуры, как чеснок и бобы, можно сажать уже сейчас, чтобы получить более ранний урожай следующей весной и летом.

Чтобы ваши культуры процветали в холодную погоду, есть несколько вещей, которые вы можете сделать для их защиты. Рекомендуется инвестировать в защитные чехлы и флис, чтобы защитить уязвимые культуры от мороза.

Какие культуры сеять в сентябре

Овощи и салаты

Зимний гигантский шпинат зимний

Салат-латук "Джек Айс" и "Зимнее чудо"

Клейтония

Мизуна

Стеблевая горчица

Красная гигантская горчица красная

Кале

Репа

Пак Чой (начало сентября)

Бобы

Горох "Метеор" (раннеспелый и зимостойкий).

Цветы для огородной грядки

Календула "Индийский принц"

Хлебный мак

Гадкий жучок 'Blue Bedder'

Васильки

Нигелла.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие цветы сеют, чтобы притянуть финансовый успех.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.