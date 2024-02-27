Другой вариант завоевывает популярность: как на украинском заменить слово 'туалет'

Иноязычное слово "туалет" хорошо прижилось в украинском языке и стало повсеместно употребительным. Русизмом его считать неправильно, ведь оно происходит от французского toilettes, но при этом имеет сразу несколько украинских синонимов.

OBOZ.UA поинтересовался, как можно заменить слово "туалет" в украинском языке. И рассказывает, как вы можете обогатить свой словарь.

Значение слова "туалет"

На самом деле, само слово "туалет" многозначно. В основном им называют комнату для справления естественных потребностей. Но также так можно назвать наряд человека (в основном женский) или уход за чем-то. Именно поэтому о роскошном платье, совмещенном с украшениями можно сказать "вечерний туалет", а столик, где хранятся различные уходовые и косметические средства, называют туалетным. Мы сейчас сосредоточимся на первом значении.

Какие существуют украинские синонимы

Украинский язык славится своими богатыми синонимичными рядами. И здесь ему есть что предложить желающим расширить свой словарный запас.

Так наиболее уместным в обществе, а соответственно и распространенным, можно назвать слово "вбиральня". Это слово вполне уместно даже в официально-деловом стиле общения. Вспомните, как по телевидению рассказывают о проблеме отсутствия "громадських вбиралень" в городах.

Несколько менее официальным, но все же вполне приемлемым является слово "виходок/відходок", "відхоже приміщення" или диалектное "лазничка". Более грубыми формами считаются варианты "клозет", "сортир" и "нужник". Но и их не относят к жаргонизмам и ругательствам. В последнюю категорию попадают такие слова, как "тубзик" или "хезник/хезальник". Их следует употреблять только в компании, где точно поймут лексику подобного уровня.

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