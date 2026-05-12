Какие многолетники не стоит выращивать в саду: пользы будет мало

Многолетние растения – любимцы садоводов, которые хотят с минимумом усилий получить максимальный результат. Однако далеко не все такие виды стоят даже минимального вложения.

Видео дня

Некоторые из них агрессивно разрастаются, некоторые – вредят соседним растениям, а некоторым на самом деле нужны специальные условия и особый уход. Так как же понять, какие многолетники принесут радость, а каких лучше избегать? Блог Марты Стюарт пообщался с экспертами по садоводству и составил список видов, над которыми точно стоит подумать дважды, а то и трижды.

Мискант китайский

Это одна из самых распространенных декоративных трав. Мисканутс любят за то, что он добавляет саду великолепную текстуру. Однако это агрессивный инвазивный вид. Растение легко захватывает цветники и распространяется на соседние природные зоны благодаря семенам, которые разносится ветром на километры. Если вы все же хотите видеть мискантус у себя в саду, выбирайте стерильные сорта. Они выведены специально для того, чтобы растение не размножалось самосевом.

Гибискус болотный

Этот вид гибискуса (Hibiscus moscheutos) дарит едва ли не самые эффектные цветы среди всех многолетников, но каждый цветок живет всего один день. Кроме того, зимой наземная часть растения полностью отмирает, а весной он просыпается одним из последних. Получается, что значительную часть сезона на месте гибискуса вы будете видеть просто пустоту. Хотя сами цветы невероятны, для многих садоводов такой короткий период цветения не стоит длительного ожидания.

Ландыш майский

Эти цветы являются настоящим символом весны и имеют чрезвычайно нежный вид в саду. Обратная сторона такой красоты заключается в том, что ландыш агрессивно распространяется через подземные корневища. Всего за несколько сезонов он способен захватить весь цветник. Избавиться от ландыша, когда он уже укоренился, чрезвычайно трудно. К тому же растение токсично для людей, домашних любимцев и скота.

Ель Альберта карликовая

Эта карликовая ель – частый гость в садовых центрах благодаря своей компактности и привлекательной конусообразной форме. Однако она известна своей капризностью. Растение очень уязвимо к паутинному клещу, который быстро вызывает побурение и опадение хвои. При этом сам клещ весьма инвазивный и быстро поражает соседние растения. В то же время данный вид имеет очень строгие требования к поливу: растение одинаково плохо реагирует как на чрезмерную влажность, так и на засуху.

Гейхера

Гейхеры ценят за яркие листья, они прекрасно чувствуют себя в тени. Однако многие современные сорта не отличаются долговечностью. Мокрая зима часто приводит к загниванию корней, а циклы замерзания и оттаивания почвы буквально "выталкивают" растение на поверхность, из-за чего оно часто погибает до прихода весны.

Бересклет крылатый

Когда-то этот кустарник был чрезвычайно популярным благодаря своей ярко-красной осенней окраске. Сегодня же его признали опасным инвазивным видом. Бересклет быстро дичает, вытесняя местные растения и разрушая экосистемы. Во многих регионах США ее продажа через садовые центры уже запрещена.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о главном "убийце" клубники и как с ним бороться в мае.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.