Главный 'убийца' клубники: что сделать в мае, чтобы получить хороший урожай

Май – это период, когда начинает по-настоящему теплеть, а это значит, что это идеальное время для посадки клубники, и именно сейчас очень легко обеспечить ее надлежащий рост.

Клубника – достаточно популярная культура, поскольку это растение, которое прощает трудности и имеет тенденцию к росту, если она получает достаточно солнечного света и регулярно поливается, пишет OBOZ.UA.

Однако, главной причиной, почему вы можете не получить никаких плодов, является дождь. Это может показаться странным, но застойная вода является одним из основных убийц клубничных грядок в это время года. Когда вокруг растений собирается слишком много жидкости, мутная вода может привести к гниению листьев, привлечению большого количества слизней и превращению этого участка в рассадник патогенов, что способно способствовать развитию грибковых заболеваний в вашем саду.

Опытные садоводы поделились простым способом защиты клубники: вам просто нужно покрыть почву соломой.

Вместо того, чтобы лежать на грязной почве, ваши ягоды остаются гораздо чище и имеют барьер между собой и загрязнителями, переносимыми почвой.

Мульчирование – это садоводческий метод покрытия участка вокруг растения материалом для его защиты, а солому лучше всего использовать для клубники, поскольку она быстро высыхает.

Солома состоит из полых стеблей, а это значит, что дождь может легко проходить сквозь нее, что предотвращает накопление слишком большого количества воды вокруг растения и помогает поддерживать чистоту клубники.

Он действует как защитный барьер, предотвращая попадание грязи, бактерий и слизней на клубнику, чтобы она имела лучшие шансы для правильного роста.

Клубника растет низко на земле, поэтому более тяжелые материалы, как правило, душит растение, но солома достаточно легкая, чтобы лежать вокруг плода, не раздавливая его.

Фантастическое преимущество соломы заключается в том, что она также будет служить утеплителем, помогая сохранить корни растений прохладным летом, а также защищая от сорняков, что позволит вам выращивать лучшие ягоды.

Если вы не имеете дачи, или участка для садоводства, клубнику можно выращивать на балконе.

