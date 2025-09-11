Какие месяцы рождения привлекают богатство: проверьте свою дату

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди, кажется, легко получают деньги? Некоторые говорят, что все дело в упорном труде и разумном управлении деньгами, тогда как другие считают, что богатство написано на звездах — буквально. Именно так, месяц рождения может играть определенную роль в вашем финансовом благополучии.

Хотя приведенные ниже месяцы рождения могут более естественным образом согласовываться с богатством, не волнуйтесь, если вашего нет в списке. Все же – это не решающий момент, пишет OBOZ.UA.

Январь

По словам астрологов, те, кто родился в январе, вкладывают свою энергию в то, чтобы начать новый год стильно и мощно. Они обращают внимание на свои решения и их проявления, и это дает им необходимый подъем для достижения финансовых целей. Если это означает правильную постановку намерений по сбережению или инвестированию, то пусть так и будет, отмечают они.

В частности Козероги, которые родились в первой половине месяца (между 22 декабря и 19 января), как правило, являются одними из самых состоятельных среди всех знаков зодиака. Учитывая черты характера, связанные с этим знаком, это имеет большой смысл. Козерогом управляет Сатурн, планета упорного труда и дисциплины. Когда Козероги ставят себе цель что-то, они сделают все возможное, чтобы достичь этого, что может привести к впечатляющим профессиональным и финансовым результатам.

Май

Рожденные в мае имеют "земную природу", которая держит их в реальности и позволяет им достигать своих целей с полной преданностью. Они известны своей сильной волей, креативностью и настойчивостью, а это значит, что эти люди не боятся упорно работать, чтобы получить то, чего хотят. Хорошо, что эти характеристики часто превращаются в деньги, поскольку они особенно склонны к потаканию своим желаниям и разврату.

Август

Августовские дети, особенно те, что родились под знаком Льва (между 23 июля и 22 августа), являются еще одной группой, которой может быть назначено значительное богатство. Поскольку Львы находятся под председательством Солнца, они являются прирожденными лидерами и "будут тяготеть к выдающимся ролям". Имея харизму и уверенность как две свои самые сильные черты, эти люди часто используют свою сильную личность, чтобы стать первопроходцами в выбранных ими сферах.

Сентябрь

Сентябрь месяц астрологи ассоциируют с "действиями, направленными на накопление и проявление денег". В целом это может быть хорошее время для целеустремленных людей, чтобы проявить свою энергию, и те, кто родился в сентябре, могут довести это до крайности, поскольку они "известны как трудоголики, стремящиеся к совершенству".

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

