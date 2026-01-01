Какие комнатные растения растут даже без окон: топ неприхотливых видов

Комнатные растения способны оживить любой интерьер, даже тот, где почти нет естественного света. Отсутствие окон – не приговор для зеленых зон в квартире или офисе. Существует немало растений, которые хорошо приспосабливаются к полумраку и искусственному освещению.

По словам специалистов, при наличии стабильного искусственного света выращивать можно почти любое комнатное растение. Главное – выбрать виды, которые изначально приспособлены к тени и не требуют сложного ухода.

Какие комнатные растения растут даже без окон

По словам садовника компании Costa Farms Джастина Хэнкока, при достаточном искусственном освещении в помещении без окон можно выращивать почти любое комнатное растение.

А эксперт по уходу за растениями и специалист приложения Plantum Марина Прокатен отмечает, что ключевую роль играет правильный выбор выносливых видов и стабильные условия. Именно поэтому эксперты собрали перечень неприхотливых растений, которые способны расти и оставаться декоративными даже в комнатах без окон.

Замиокулькас

Замиокулькас – один из главных фаворитов для темных помещений. Он прекрасно переносит недостаток света, хотя в таких условиях растет медленнее. Растение имеет плотные темно-зеленые листья, которые долго сохраняют декоративный вид.

Одно из главных преимуществ замиокулькаса – его устойчивость к засухе. В помещениях с низким освещением его можно поливать лишь раз в несколько недель. В то же время регулярное, но умеренное увлажнение и стабильный искусственный свет помогут растению чувствовать себя лучше. Стоит помнить, что замиокулькас токсичен, поэтому его следует держать подальше от детей и животных.

Сансевиерия

Сансевиерия считается одним из самых выносливых комнатных растений. Она хорошо переносит слабое освещение, сухой воздух и нерегулярный полив. В темных помещениях растет медленно, но сохраняет форму и насыщенный цвет листьев.

Это растение бывает разных размеров и форм, поэтому легко вписывается в любой интерьер. Если сансевиерия переросла горшок, ее можно легко размножить делением корневища. Это идеальный вариант для офисов, коридоров и ванных комнат без окон.

Аглаонема

Аглаонема – декоративное растение с яркими листьями, которые могут иметь серебристые, розовые, красные или желтые вкрапления. Она хорошо растет при слабом освещении и не требует сложного ухода.

В отличие от замиокулькаса, аглаонема менее устойчива к пересушиванию почвы, поэтому надолго оставлять ее без полива не стоит. В то же время незначительные ошибки в уходе растение обычно прощает, что делает его хорошим выбором для начинающих.

Аукуба японская

Для тех, кто ищет более крупное растение, подойдет аукуба японская. Это вечнозеленый куст с крупными листьями, который хорошо чувствует себя в тени и прохладных помещениях. В природе аукуба привыкла к затененным местам, поэтому отсутствие окон для нее не критично.

Почва в горшке должна быть хорошо дренированной и слегка влажной. Регулярный полив и опрыскивание помогают сохранить густую крону. Для помещений без окон особенно полезно верхнее LED-освещение, которое имитирует естественный солнечный свет.

Аспидистра

Аспидистра – одно из самых выносливых комнатных растений. Она способна выживать в условиях слабого света, перепадов температур и нерегулярного полива.

Растение не любит прямое солнце, поэтому темные помещения для него даже предпочтительнее. Почва должна хорошо пропускать воду, а между поливами земля должна полностью просыхать. Аспидистра идеально подходит для офисов, коридоров и помещений без естественного освещения.

