Какие комнатные растения привлекают деньги и положительную энергию: советы по фэн-шуй

Каждый из нас время от времени попадает в ситуации, когда кажется, что сама судьба обернулась против тебя. Дела рушатся, денег нет, и хоч к гадалке иди, сглаз снимать. На этом этапе вам могут помочь комнатные растения, которым приписывают положительную энергетику.

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Люди, верящие в суеверия, говорят, что такие растения способны привлекать финансовое благополучие и успех. Психологи же утверждают, что уход за вазоном помогает снять стресс и восстановить душевное равновесие, что всегда идет на пользу текущим делам – это помогает привести мысли в порядок и найти в себе энергию для действий. Издание Interia Kobieta собрало список нескольких таких растений. Независимо от того, верите ли вы в сверхъестественное или нет, попробуйте начать заботиться о зеленом побеге – так или иначе, он точно окажет положительное влияние на вашу жизнь.

Малабарский каштан – дерево богатства

Это одно из самых популярных растений в фэн-шуй, которое напрямую связывают с денежным благополучием. Характерный ствол малабарского каштана, сплетенный в косу, символизирует сохранение и накопление богатства, тогда как пять пальчатых листочков на каждой веточке олицетворяют пять элементов: металл, воду, дерево, огонь и землю. Растение предпочитает светлые места с рассеянным освещением и умеренный полив. Почва в горшке должна хорошо просыхать перед следующим поливом, поскольку избыток воды вредит его корням.

Красула – классическое "денежное дерево"

Толстянку прозвали денежным деревом из-за характерных мясистых округлых листочков, которые по форме напоминают монетки. Именно эта особенность с точки зрения фэн-шуй превращает суккулент в настоящий магнит для финансовой стабильности и постепенного, но уверенного роста капитала. Это растение чрезвычайно неприхотливо: оно накапливает влагу в листьях, поэтому спокойно переносит засуху и прощает пропущенный полив. Лучше всего оно чувствует себя на солнечных подоконниках, а его здоровый зеленый вид наполняет дом хорошей энергией.

Бамбук – гармония и успех

Тростниковые стебли, которые называют "бамбуком счастья", на самом деле имеют научное название драцена Сандера. Хотя с ботанической точки зрения это вовсе не бамбук, в фэн-шуй это растение олицетворяет гибкость и мощную жизненную силу. Количество стеблей в композиции имеет свое значение: три стебля приносят счастье, пять привлекают богатство, а восемь символизируют общее благополучие. Она может расти как непосредственно в воде, так и в почве, прекрасно переносит полутень, поэтому отлично подойдет для помещений с умеренным освещением.

Спатифиллум – спокойствие и чистый воздух

Настоящее благополучие – это не только материальное благосостояние, но и физическое здоровье, и душевное спокойствие. Спатифиллум, который в народе часто называют "женским счастьем", прекрасно очищает воздух от токсинов, что положительно влияет на самочувствие жильцов дома. Его нежные белые цветы символизируют гармонию и попутный ветер, который помогает преодолевать повседневные трудности. Спатифиллум любит влажный субстрат и полутень, а о необходимости полива подсказывает сам, мягко опуская листья.

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