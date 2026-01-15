Популярное комнатное растение содержит скрытый яд: остерегайтесь его

Комнатные растения добавляют шарма вашему дому. От пышных плющей до колючих кактусов – здесь каждый найдет себе то, что по душе.

Однако, некоторые растения на самом деле ядовиты и могут вызвать сыпь, крапивницу и даже волдыри, если не быть осторожным. В частности, одно комнатное растение, которое любят за его красочные листья и праздничное настроение, может быть опасным в неправильных руках, пишет OBOZ.UA.

Пуансеттия, принадлежащая к семейству молочайных, – это потрясающее декоративное комнатное растение. Но ее сок может быть опасным, если он попадет на кожу или в глаза.

Он может вызвать жжение, а иногда и волдыри, если воздействие достаточно большое. Самый вероятный способ попадания сока – это обрезка или даже просто перемещение растения и случайное отламывание стебля.

Если небольшое количество молочного сока капнет на ваше запястье или руку и покажется липкой, то со временем пораженный участок покраснеет и начнет боолить, а кожа пощипывать, особенно после мытья рук.

Это объясняется тем, что сок может распространяться через прикосновение, поэтому, если вам капнет немного на руку, убедитесь, что вы держите руки подальше от лица.

Если вы прикоснулись к соку, надо немедленно промыть пораженный участок, пока он не станет чистым, и нанести легкий увлажняющий крем для защиты и успокоения кожи.

