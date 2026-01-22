Какие комнатные растения хорошо переносят холод: точно выживут зимой

Сквозняки, холодные подоконники, сухой воздух от батарей и нерегулярный полив быстро отсеивают декоративные "однодневки". Однако красота не всегда означает капризность – некоторые виды спокойно переживают холод и даже чувствуют себя лучше.

Именно зимой становится понятно, какие растения действительно выносливы. OBOZ.UA рассказывает, какие комнатные растения хорошо переносят холод

Кливия

Кливия происходит из субтропиков Южной Африки, но удивительно хорошо адаптировалась к прохладным условиям квартир. Она не боится кратковременного холода, сквозняков и даже забытого полива.

Более того, зимняя прохлада для нее – стимул: именно после периода покоя кливия способна зацвести в конце зимы. Это растение сложно загубить даже неопытному цветоводу. Кливия растет медленно, зато живет десятилетиями и с годами становится все массивнее и эффектнее.

Замиокулькас

Замиокулькас давно стал символом выносливости среди комнатных растений. Он одинаково хорошо чувствует себя в холодной спальне, сухом офисе или ванной без окон.

Это растение не нуждается в регулярном поливе, не реагирует на перепады температур и не требует подкормки. Зимой замиокулькас может вообще "замереть" в росте – и это норма, а не признак проблем. Его главный минус – токсичный сок, так что растение стоит держать подальше от детей и животных.

Нефролепсис (Kimberly Queen)

Папоротники обычно считают привередливыми, но нефролепсис Kimberly Queen ломает этот стереотип. Он спокойно переносит как сухой воздух, так и недостаток света, не боится перепадов температур и не теряет декоративности зимой.

Его листья плотные, упругие и не реагируют резким пожелтением на ошибки в уходе. Этот папоротник подходит для любой комнаты – от гостиной до коридора. При желании его можно сделать еще роскошнее, но даже без "идеальных" условий он выживет без проблем.

Венерины волосы

На первый взгляд этот папоротник кажется хрупким и капризным, но на практике он хорошо адаптируется к квартирной зиме. Главное условие – стабильная влажность почвы, а не воздуха. Венерин волос нормально реагирует на сухость от батарей и не боится теплого воздуха.

При наличии автополива уход сводится к минимуму. Именно поэтому это растение веками сохраняет популярность в разных культурах мира.

Хойя Керра

Хойя Керра часто попадает в дом как декоративный "сувенир", но со временем демонстрирует совсем другой характер. Это лиана, которая не боится колебаний температуры, недостатка света и нерегулярного полива. Она накапливает влагу в листьях, поэтому спокойно переживает зимнюю засуху. Хойя растет медленно и не требует постоянного внимания.

