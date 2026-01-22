УкраїнськаУКР
русскийРУС

Какие комнатные растения хорошо переносят холод: точно выживут зимой

Алина Милсент
Новости. Общество
3 минуты
117
Какие комнатные растения хорошо переносят холод: точно выживут зимой

Сквозняки, холодные подоконники, сухой воздух от батарей и нерегулярный полив быстро отсеивают декоративные "однодневки". Однако красота не всегда означает капризность – некоторые виды спокойно переживают холод и даже чувствуют себя лучше.

Видео дня

Именно зимой становится понятно, какие растения действительно выносливы. OBOZ.UA рассказывает, какие комнатные растения хорошо переносят холод

Кливия

Какие комнатные растения хорошо переносят холод: точно выживут зимой

Кливия происходит из субтропиков Южной Африки, но удивительно хорошо адаптировалась к прохладным условиям квартир. Она не боится кратковременного холода, сквозняков и даже забытого полива.

Более того, зимняя прохлада для нее – стимул: именно после периода покоя кливия способна зацвести в конце зимы. Это растение сложно загубить даже неопытному цветоводу. Кливия растет медленно, зато живет десятилетиями и с годами становится все массивнее и эффектнее.

Замиокулькас

Какие комнатные растения хорошо переносят холод: точно выживут зимой

Замиокулькас давно стал символом выносливости среди комнатных растений. Он одинаково хорошо чувствует себя в холодной спальне, сухом офисе или ванной без окон.

Это растение не нуждается в регулярном поливе, не реагирует на перепады температур и не требует подкормки. Зимой замиокулькас может вообще "замереть" в росте – и это норма, а не признак проблем. Его главный минус – токсичный сок, так что растение стоит держать подальше от детей и животных.

Нефролепсис (Kimberly Queen)

Какие комнатные растения хорошо переносят холод: точно выживут зимой

Папоротники обычно считают привередливыми, но нефролепсис Kimberly Queen ломает этот стереотип. Он спокойно переносит как сухой воздух, так и недостаток света, не боится перепадов температур и не теряет декоративности зимой.

Его листья плотные, упругие и не реагируют резким пожелтением на ошибки в уходе. Этот папоротник подходит для любой комнаты – от гостиной до коридора. При желании его можно сделать еще роскошнее, но даже без "идеальных" условий он выживет без проблем.

Венерины волосы

Какие комнатные растения хорошо переносят холод: точно выживут зимой

На первый взгляд этот папоротник кажется хрупким и капризным, но на практике он хорошо адаптируется к квартирной зиме. Главное условие – стабильная влажность почвы, а не воздуха. Венерин волос нормально реагирует на сухость от батарей и не боится теплого воздуха.

При наличии автополива уход сводится к минимуму. Именно поэтому это растение веками сохраняет популярность в разных культурах мира.

Хойя Керра

Какие комнатные растения хорошо переносят холод: точно выживут зимой

Хойя Керра часто попадает в дом как декоративный "сувенир", но со временем демонстрирует совсем другой характер. Это лиана, которая не боится колебаний температуры, недостатка света и нерегулярного полива. Она накапливает влагу в листьях, поэтому спокойно переживает зимнюю засуху. Хойя растет медленно и не требует постоянного внимания. 

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно подготовить воду для полива комнатных растений.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.