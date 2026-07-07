Какие фруктовые деревья легче всего вырастить дома

Если вы выбираете деревья для закладки собственного фруктового сада, первыми на ум приходят яблони. Этот вид деревьев известен тем, что его легко выращивать в различных условиях. Однако яблони требуют ежегодной обрезки и подвержены нападению вредителей.

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Тем, кто хочет расширить перечень растений на своем участке и при этом не уделять им слишком много времени, блог Марты Стюарт порекомендовал еще пять плодовых деревьев, на которые стоит обратить внимание. По словам профессионалов, их выращивать даже проще, чем яблоню, поскольку они обычно требуют меньше опрыскивания и обрезки, реже болеют и часто адаптируются к более широкому диапазону климатических условий.

Шелковица

Шелковица дает огромное количество вкусных ягод, которые внешне очень похожи на ежевику, но на самом деле немного слаще. Для первого опыта выращивания плодов рекомендуется выбирать именно шелковицу как действительно простое в уходе дерево. Оно невероятно выносливо, прекрасно реагирует на уход и обрезку и при этом обычно не страдает от такого количества вредителей и болезней, как яблони.

Одной из самых больших забот при выращивании шелковицы будет сбор урожая, но это всегда приятная забота. Поскольку плоды созревают не одновременно, наслаждаться свежими ягодами шелковицы можно неделями по мере их созревания. И это является преимуществом, ведь позволяет наслаждаться свежими фруктами дольше. Однако следует избегать посадки шелковицы возле тротуаров и подъездных путей, чтобы опавшие плоды не пачкали брусчатку.

Черешня

Более сладкий и сочный родственник вишни может оказаться удивительно простым в выращивании, особенно если подобрать сорт, который хорошо подходит для местного климата. После укоренения здоровое дерево способно давать невероятное количество плодов при относительно небольшом уходе. Самой трудоемкой задачей в этом случае может стать контроль высоты дерева, который рекомендуется проводить в начале лета, сразу после сбора урожая. А также защита ягод от птиц, которые тоже не прочь полакомиться сладкой мякотью.

Ирга

Тем, кому по вкусу голубика, стоит попробовать вырастить похожую на вид и несколько схожую по вкусу ягоду на небольшом дереве. Ирга – еще один чрезвычайно простой вариант для любителей плодовых деревьев. Благодаря своему происхождению из многих регионов Северной Америки, эти растения прекрасно адаптированы к разнообразным местным условиям выращивания.

Весной ирга цветет красивыми белыми цветами, а в начале лета вознаграждает за труд вкусными фиолетовыми ягодами. Плоды прекрасны в свежем виде, а также подходят для начинки выпечки или приготовления джемов. Рекомендуется собирать урожай только тогда, когда ягоды станут полностью фиолетовыми, поскольку красные плоды ещё не созрели.

Груша

Грушевые деревья считаются одними из самых простых в выращивании, ведь они весьма устойчивы к болезням и вредителям. Они также требуют меньшей обрезки по сравнению с яблонями благодаря своей более вертикальной форме кроны. Для получения более обильного урожая рекомендуется посадить рядом второе грушевое дерево для перекрестного опыления. Для достижения наилучших результатов грушу следует сажать на солнечном месте с хорошо дренированной почвой.

Слива Тока

Для регионов с холодным климатом отличным выбором станет слива сорта Тока. Она способна выдерживать морозы до минус 40 градусов и, как и большинство плодовых деревьев, лучше всего будет чувствовать себя на солнечном участке с хорошо дренированной почвой. Слива Тока является самоопыляющейся, однако наличие другого сливового дерева поблизости все равно положительно повлияет на количество плодов.

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