Какие есть образовательные льготы для военнослужащих и их семей: как воспользоваться

Государство поддерживает военнослужащих, участников боевых действий и их семьи не только на фронте, но и в повседневной жизни, в частности через образовательные льготы. Эта поддержка позволяет получить качественное образование и сопровождается комплексом мероприятий – от приоритетного поступления в учреждения высшего и профессионально-технического образования до помощи с проживанием в общежитиях.

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Об этом напомнили в Министерстве обороны Украины. Военные и их дети имеют право поступать в учебные заведения на внеконкурсной основе, а также получают первоочередной доступ в детские сады и школы.

Тем, кто был мобилизован во время обучения, гарантируется право вернуться в учебное заведение после демобилизации. Кроме того, лицам, которые увольняются со службы, предоставляются возможности для социальной и профессиональной адаптации, в частности прохождения курсов переквалификации.

Особое внимание уделяется детям погибших защитников или тех, кто считается пропавшим без вести. Они могут поступать в высшие и профессионально-технические учебные заведения без конкурса, а также учиться за государственный счет в течение трех лет после окончания школы. Также дети военнослужащих с длительным стажем службы или инвалидностью из-за военных действий имеют преимущественное право на поступление в военные лицеи и учебные заведения с военной подготовкой.

Государство также предоставляет целевую финансовую поддержку для получения образования военнослужащим, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, в рамках правительственной инициативы целевая финансовая поддержка распространяется и на детей лиц этой категории, обучающихся в образовательных учреждениях всех форм собственности (включая частные) на условиях контракта. Такая помощь безвозвратная и предоставляется при условии участия как соискателя образования, так и учебного заведения в проекте.

Поддержка включает:

полную или частичную оплату стоимости обучения из бюджета;

льготные кредиты на получение образования;

социальные стипендии;

бесплатные учебники;

свободный доступ к образовательным онлайн-ресурсам;

бесплатное или льготное проживание в общежитиях.

Для детей военнослужащих эта поддержка действует до завершения обучения, но не дольше чем до достижения 23-летнего возраста. Приоритет предоставляется детям погибших военных, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, пленных.

Как получить льготы?

Подать заявление на имя руководителя учебного заведения, указав вид помощи.

Приложить копии документов, подтверждающих льготный статус.

Решение о предоставлении поддержки принимает руководитель учреждения.

Если обучение уже было оплачено – предусмотрен возврат средств в рамках программы.

"Министерство обороны Украины призывает образовательные учреждения всех уровней и местные органы власти придерживаться вышеупомянутых норм законодательства и обеспечить надлежащую реализацию права на образование военнослужащим, ветеранам и их детям", – добавили в МОУ.

Напомним, в Украине пенсии военным начисляются без учета боевых доплат в 30100 тыс. грн – расчет ведется только из оклада, звания и выслуги. Поэтому фактическая пенсия существенно ниже денежного обеспечения во время службы.

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