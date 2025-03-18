Какие документы необходимы для оформления отсрочки от мобилизации: объяснение

Некоторые военнообязанные граждане Украины могут получить отсрочку от мобилизации, однако для этого необходимо правильно собрать и подать документы в ТЦК. Их список зависит от оснований получения отсрочки.

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OBOZ.UA напоминает о том, при каких условиях законом предусмотрено право на отсрочку от прохождения военной службы. Также рассказываем, какие документы нужно собрать, чтобы оформить отсрочку.

Так, украинское мобилизационное законодательство предусматривает определенные ситуации, которые могут быть основаниями для получения гражданином военнообязанного возраста отсрочки от службы в Силах обороны. Среди основных:

– состояние здоровья (наличие серьезного заболевания или временных ограничений по состоянию здоровья, этот перечень утвержден правительством);

– образование и обучение (студенты дневной формы в вузах или техникумах могут получить отсрочку только на период обучения, это также касается аспирантов и докторантов);

– семейные обстоятельства (отсрочка для мужчин, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, человека с инвалидностью или жену с инвалидностью; здесь учитывается и наличие в семье трех или более несовершеннолетних детей);

– работа в определенных отраслях (отсрочку могут получить работники в приоритетных для страны областях, таких как оборонная промышленность, медицина, образование, сельское хозяйство, но работодатель должен подтвердить, что работник занят на критически важной должности).

Список документов для оформления отсрочки от мобилизации зависит от оснований ее получения, в частности:

– для отсрочки по состоянию здоровья требуется медицинское заключение;

– для студентов, аспирантов и докторантов необходима справка из учебного заведения;

– для отсрочки по семейным обстоятельствам понадобятся свидетельства о рождении детей и справки об инвалидности лиц, состоящих на содержании военнообязанного;

– для отсрочки работников стратегически важных отраслей необходима справка с места работы и выписка из трудовой книжки.

Для получения отсрочки следует обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки с соответствующим заявлением. С собой нужно иметь паспорт, военный билет и заранее подготовленные документы (из списка выше, в зависимости от оснований).

Добавим, что в случае получения отсрочки по состоянию здоровья, нужно также пройти дополнительное медицинское обследование, на которое направит ТЦК.

После проверки всех документов и при необходимости медицинского заключения Терцентр комплектования примет решение о предоставлении гражданину отсрочки или отказе в ее предоставлении.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство приняло изменения в постановление о мобилизации и бронировании, благодаря которым провайдеры и операторы связи смогут бронировать своих работников. Речь идет о "бригадах, строящих энергостойкие сети" связи.

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