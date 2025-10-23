Какие четыре знака зодиака будут самыми сильными в этом сезоне

Когда Солнце каждый год входит в Скорпиона, энергия резко меняется. В воздухе чувствуется магия, дни становятся темнее, а атмосфера кажется более магнетической.

Сезон Скорпиона, который длится с 22 октября по 21 ноября 2025 года, – это время, характеризующееся интенсивностью, трансформацией и чистой силой. Речь идет не только о том, что появляется на поверхности; и о том, что лежит под ней. Секреты могут быть раскрыты, истина должна выйти на свет, и нам напоминают, что окончание – это лишь дверь к новым началам. О том, какие знаки зодиака будут чувствовать себя особенно сильными в этот сезон, пишет OBOZ.UA.

Скорпион

Это ваш сезон, Скорпионы! Солнце в вашем знаке направляет свет прямо на вас. Ваша природная сила, магнетизм и решительность усиливаются, придавая вам властное присутствие. Люди еще больше тянутся к вам, а слова и действия имеют большее значение. Проявление в это время подобно использованию космического ракетного топлива; все, на чем вы сосредотачиваетесь, может воплотиться в жизнь с необычайной скоростью.

В этом сезоне ваша сила заключается в трансформации и алхимии. Если какие-то аспекты вашей жизни кажутся застоем, сезон Скорпиона предоставляет возможность сбросить эти наслоения и стать более сильной, более аутентичной версией себя.

Это идеальное время для смелых действий: начать новый проект, выразить свою правду или наконец установить границу, которую вы колебались установить. Вселенная дает вам платформу, и ваш голос имеет больше силы, чем вы думаете. Однако будьте осторожны.

Телец

Как противоположный знак Скорпиона, вы так же глубоко переживаете напряженность этого сезона. В то время как Скорпион углубляется в проблемы, вам рекомендуется сохранять стабильность. В этом сезоне ваша сила заключается в нахождении баланса — понимании, когда оставаться на земле, а когда принять трансформацию, которая движет вас вперед.

Отношения особенно важны в это время. Сезон Скорпиона может принести прорывы в ваших партнерских отношениях, выявляя как сильные стороны, так и те, что нуждаются в изменениях. Вы можете оказаться в ситуациях, которые испытывают ваше терпение или выталкивают вас из зоны комфорта. Хотя вызовы реальны, вознаграждение также вполне материально.

Лев

Сезон Скорпиона привлекает внимание к вашему дому и эмоциональным основам, побуждая вас столкнуться с тем, что было скрыто под поверхностью. Хотя сначала это может казаться неудобным, именно там находится ваша истинная сила. Вам рекомендуется лелеять свои корни, укреплять внутренний мир и избавляться от семейных или личных моделей поведения, которые больше вам не приносят пользы.

Значительные изменения могут возникнуть из-за вашей жизненной ситуации, динамики семейных или дружеских отношений, или эмоциональной ясности. Ваше мужество не имеет себе равных, и этот сезон дает возможность использовать его, чтобы изменить свой внутренний мир.

Водолей

В сезон Скорпиона ваша карьера, репутация и долгосрочные цели выходят на первый план. Это время, когда сила исходит от публичности, получения признания и принятия лидерских ролей. Вы можете столкнуться с трудностями в профессиональной сфере, такими как новые обязанности, неожиданные изменения направления или изменения в восприятии вас другими. Однако эти вызовы призваны помочь вам развиваться и двигаться вперед.

Ваш природный блеск и видение бесспорны. Сезон Скорпиона усиливает эти качества. Это момент, чтобы сделать смелые шаги к своим амбициям, даже если это означает оставить позади устаревшие методы, которые больше вам не подходят.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

