Какие авто в СССР называли 'блатными' и почему

В Советском Союзе автомобиль часто был не просто средством передвижения, но и символом статуса, признаком принадлежности к определенной касте и нередко результатом длительного ожидания или "правильных связей". Существовала система очередей, ограниченных квот и жесткого распределения. Простым гражданам приходилось годами ждать доступный базовый транспорт.

Видео дня

А вот представители советской номенклатуры – партийные работники, силовики, руководители предприятий – имели совсем другой опыт. OBOZ.UA рассказывает, какие "блатные" автомобили существовали в СССР.

ЗИЛ-4104

Кому принадлежал: генеральные секретари, члены Политбюро, высшие министры.

Это был не просто автомобиль – это была крепость на колесах. Огромный, тяжелый, мощный и невероятно комфортный ЗИЛ-4104 был специально спроектирован для первого лица государства и его ближайшего окружения.

Лимитированное количество, бронирование, двигатель V8, кожа, дерево и полная тишина внутри – все это делало его недостижимым для обычного человека. Такие машины не продавались и не передавались по наследству – они принадлежали государству и обслуживали только руководящую верхушку.

ГАЗ-13 "Чайка"

Кому принадлежал: министры, генералы, директора крупных заводов.

Эта роскошная машина стала символом советского "высшего класса". Хотя она была менее помпезной, чем ЗИЛ, но все же оставалась недостижимой для рядового гражданина. "Чайка" выглядела как нечто среднее между американским линкольном и типичным советским авто: обтекаемые формы, хром, огромный салон. Обычно ее использовали для официальных поездок, торжественных событий или в качестве служебного транспорта для элиты.

ГАЗ-14 "Чайка"

Кому принадлежал: секретари ЦК КПСС, дипломаты, руководители крупных госструктур.

На смену модели ГАЗ-13 пришла ГАЗ-14, еще более комфортная, технологически более совершенная и более дорогая. В ней уже были электростеклоподъемники, гидроусилитель руля, автоматическая коробка передач, кондиционер – все это казалось космическим для советской автопромышленности. Но такая "Чайка" опять же была доступна только избранным. Автомобиль имел особый статус – часто его использовали при приеме иностранных делегаций.

ВАЗ-2103

Кому принадлежал: директора предприятий, чиновники среднего звена, инженеры с "допуском".

Хоть это и не премиум-класс, но в условиях СССР ВАЗ-2103 был "машиной мечты" для многих. Улучшенная версия "копейки" (ВАЗ-2101) имела более мощный двигатель, более богатый интерьер, хромированные элементы, стильную переднюю панель. Его часто называли "советским мерседесом". Но даже такая машина требовала либо огромной очереди, либо влиятельных связей.

ГАЗ-24 "Волга"

Кому принадлежал: КГБ, высшие чиновники, избранные директора.

В стандартном исполнении "Волга" была доступна врачам, инженерам, иногда даже таксистам. Но существовали особые версии – черные, с "особыми" номерами (например, с одинаковыми цифрами), с V8 под капотом или усиленными шасси. Такие машины мгновенно узнавали на дороге. Если в потоке появлялась черная Волга с номером типа "00-01 КГБ" – ей уступали все. Эти авто ассоциировались с силовыми структурами, властью и "неприкосновенными".

В советском обществе слово "блат" означало не просто связи – это был билет в дефицитный мир, где все распределялось не по деньгам, а по доступу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему в СССР черные авто были большой редкостью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.