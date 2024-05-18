Вишневые, желтые и даже розовые: почему в СССР черные автомобили были большой редкостью

Сегодня, прогуливаясь по улицам современного города, мы преимущественно видим авто абсолютно разных цветов, от классических черных до ярко желтых или красных моделей. Сегодня каждый водитель может купить транспорт, который подчеркнет его индивидуальность.

На самом деле, даже люди в СССР ездили на цветных автомобилях, однако именно черные можно было увидеть крайне редко. О том, почему так произошло читайте в материале OBOZ.UA.

Сегодня на дороге можно увидеть бесчисленное количество черных автомобилей, потому что этот цвет считается не только классикой, но символом элегантности и свидетельством хорошего вкуса. Однако в СССР ситуация была кардинально иной.

Дефицит в союзе был везде и рынок транспортных средств не исключение. Возможность приобрести авто у рядовых граждан появилось только в 40-х годах, но выбор моделей был совсем небольшим.

Впоследствии, в 1970 году на рынке появились автомобили, созданные на базе итальянского Fiat 124, также известные как Жигули. Первые собранные шесть транспортных средств покрасили в синий и красный цвета, согласно цветам флага РСФСР.

Потом автомобили начали красить еще и в белый, зеленый и желтый цвета, однако цветовая палитра развивалась, поэтому впоследствии на дорогах можно было увидеть и разные оттенки розовых, коричневых, оранжевых моделей.

Казалось бы, гражданам СССР очень повело, ведь они имели выбор из бесчисленного количества цветов, но это не так. Тогда люди не могли просто прийти в автосалон и выбрать то, что хотели. Некоторые автолюбители годами стояли в очереди за Жигулем, а потом радовались тому, что им выделили, даже если цвет им совсем не нравился.

Ну а черные автомобили были только у статусных и богатых людей, например, у чиновников.

Первый черный серийный автомобиль появился на рынке только в 1989 году.

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