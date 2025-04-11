Какие авто стали посмешищем в СССР: их знали все

Творение автопрома СССР до сих пор является объектом многочисленных шуток и насмешек типа "Москвич – это не человек, а ведро с гайками". Однако ненадежные и неудобные выходившие в серию авто – это не единственное сомнительное творение советских автозаводов.

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Некоторые модели имели такиой нелепый вид и конструкцию, что стали музейной редкостью. OBOZ.UA рассказывает больше об этих причудливых созданиях инженерной мысли Союза.

ЗАЗ-968 "Запорожец"

Конкретно эта модель получила в народе прозвище "ушастый". Характерные воздухозаборники напоминали владельцам модели уши. Такой "Запорожец" имел расположенный сзади двигатель, сильно шумел, а его салон слишком нагревался. При этом прогревать авто приходилось часами, подъемы давали ему очень сложно, а типичной поломкой было выпадение двери. Единственным преимуществом, которое сделало модель относительно популярной, была ее дешевизна.

ОКА ВАЗ-1111

Эта малолитражка была настолько крошечной, что почти помещалась в тесный советский лифт. Объем двухцилиндрового двигателя составлял всего 0,65 литра. Вчетвером поместиться в этот "экипаж" было практически невозможно, а в багажник влезала разве что косметичка. Однако "Оку" покупали в Финляндии. Как шутку.

ЛуАЗ-969

Попытка создать советский полноприводный внедорожник закончилась выпуском того, что прозвали "кузовом на раме". В салоне было очень тесно, машина ужасно гремела, а особенно неудачными получились сиденья. Единственным плюсом модели была действительно высокая проходимость.

ИЖ-2125 "Комби"

Первый советский хэтчбек вышел, ни тем, ни сем – ни универсалом, ни легковушкой. У него были смешные и нелепые пропорции, а стыки кузова удивляли даже видавших виды механиков. Багажник "Комби" открывался вместе со всем задом, что было неудобно и опасно. Зато места в салоне было полно. Можно было разместить мешок картофеля и еще и запаску.

НАМИ-013

Больше всего это походило на яйцо на колесах. Или на утюг. Помещались в него двое – водитель и пассажир. Где это может быть полезным, не придумали даже в СССР, поэтому модель поставили в музей и выдохнули с облегчением.

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