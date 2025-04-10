Почему в СССР постоянно ломались телевизоры: причин было много

Телевизионная техника советской эпохи, особенно модели 1950-1980-х годов, занимает особое место в памяти поколения, жившего во времена СССР. Несмотря на то, что телевизоры были дефицитным и дорогим товаром, символом престижа и важным источником информации и развлечений, они часто считались ненадежными устройствами.

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OBOZ.UA разбирался, почему советские люди часто применяли к телевизорам аббревиатуру "КВН-49" и почему смотреть телевизор приходилось меньше, чем его ремонтировать.

Частые неисправности советских телевизоров были обусловлены сочетанием различных факторов, связанных с особенностями плановой экономики, уровнем технологического развития, качеством производства и компонентами. Ориентация на количество продукции в ущерб качеству, проблемы в процессах сборки и пайки, использование ненадежных деталей, конструктивные недостатки и внешние воздействия, такие как нестабильность напряжения в сети – все это влияло на низкую надежность устройств.

Стоимость цветного телевизора, например "Рубин-714", в конце 1970-х годов могла составлять 4-5 средних зарплат инженера или квалифицированного работника. Это превращало телевизор в большую инвестицию, а не просто бытовой прибор.

В результате в СССР сложилась особая культура ремонта: вместо замены неисправной техники, как было принято на Западе, телевизоры чинили до последнего. Мастер по ремонту телевизоров был важной фигурой, а его визит домой становился почти праздничным событием. Знания электроники среди населения также способствовали продлению жизни устройств. Первые телевизоры граждане СССР называли "КВН-49" – эта аббревиатура расшифровывалась как "Купил – Включил – Не работает". Это отражало не только юмор, но и распространенную проблему, с которой сталкивались пользователи.

Системные недостатки производства

Качество производственных процессов, особенно сборки и монтажа компонентов, являлось одной из основных причин низкой надежности. В ранних моделях, где преобладал ручной сборник, большую роль играл человеческий фактор. Недостаточный нагрев во время пайки, низкое качество припоев, спешка на производстве приводили к появлению "холодной пайки" – дефектного соединения, которое со временем теряло контакт. Качество печатных плат также было низким, что приводило к образованию микротрещин. Значительное количество разъемных соединений, особенно панелей для электронных ламп, тоже создавало проблемы. Переход на более дешевые пластиковые панели вместо керамических привел к их деформации и поломкам из-за воздействия тепла от ламп.

Низкое качество комплектующих

Даже при качественной сборке надежность телевизора зависит от качества его компонентов. Советская радиоэлектронная промышленность в этом отношении имела серьезные недостатки. Конденсаторы часто выходили из строя из-за высыхания электролита, потери емкости или взрывов. Электронные лампы также обладали нестабильным качеством и коротким сроком службы. Кинескопы, хотя и являлись важным элементом, также не отличались долговечностью. Однако, были и исключения, например, модели "Горизонт Ц-355" и "Электрон Ц-382", которые имели качественные кинескопы и были более надежными.

Некоторые модели телевизоров были опасны в использовании. Модель "Рубин-714" была подвержена возгоранию. Нестабильность электросети также являлась проблемой, поскольку перепады напряжения могли повредить разные компоненты телевизора. Также некоторые ранние модели телевизоров являлись источником слабого рентгеновского излучения.

Несмотря на все недостатки, советские телевизоры были важны для миллионов семей. Они являлись источником развлечений и информации. Проблемы с надежностью и необходимость частого ремонта были частью повседневной жизни. Появление на рынке импортной техники в конце 80-х – начале 90-х годов показало, насколько советская промышленность отстала от западной в плане качества, надежности, дизайна и функциональности.

OBOZ.UA ранее сообщал детали о корпусе телевизоров времен СССР, который делали из дерева.

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