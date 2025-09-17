Какая температура должна быть в доме во время отопительного сезона, чтобы не появилась плесень

С приближением осени и ростом счетов за электроэнергию с октября многие задаются одним и тем же вопросом: как поддерживать тепло в доме, чтобы избежать появления плесени, не превышая при этом расходы на электроэнергию?

Плесень и конденсат не только портят краску и повреждают штукатурку, но и могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Но эксперты говорят, что правильная стратегия отопления, наряду с несколькими простыми привычками, может иметь большое значение, пишет Express.

Согласно их данным, в идеале температура в домах должна поддерживаться в пределах от 18°C до 21°C в течение холодных месяцев. Любая температура ниже 15°C–16°C грозит образованием конденсата на холодных стенах и окнах, что может быстро привести к появлению влажных пятен и развитию плесени.

Эксперты по энергетике также отмечают, что даже если вам нравится более высокий термостат, небольшое его снижение может сэкономить деньги, не увеличивая риск появления плесени. Уменьшение температуры всего на один градус может уменьшить ваш счет примерно на 10%.

Научная идея проста: теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный. Когда этот наполненный влагой воздух попадает на холодную поверхность, такую как окно, стена или даже зеркало, он конденсируется в капли. Если капли не удалить, там размножаются споры плесени.

Вот почему спальни, ванные комнаты и кухни являются горячими точками. Повседневные задачи, такие как приготовление пищи, принятие душа и сушка белья, добавляют литры воды в воздух. Если влага не испаряется, она оседает на поверхностях и запускает цикл влаги.

Если вы уже заметили пятна плесени, не паникуйте — существуют эффективные и недорогие способы борьбы с ней. Разведенный раствор отбеливателя (одна часть отбеливателя на четыре части воды) можно нанести тряпкой или губкой, чтобы вытереть его. Белый уксус, смешанный с водой, также является натуральным средством от плесени и безопасен для использования на тканях.

