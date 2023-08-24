Какая будет погода на День Независимости: синоптики дали прогноз на четверг, 24 августа
В четверг, 24 августа, в Украине будет хорошая погода – без осадков и экстремально высоких температур. Местами возможны краткосрочные дожди.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook. Утром в некоторых регионах возможны туманы.
24 августа во всех областях ожидается переменная облачность.
"Ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем на крайнем юге страны возможен местами небольшой кратковременный дождь, гроза", – пишут синоптики.
Что касается температуры, то днем стоит ждать +26..+31, а ночью – +17...+22.
В столице ожидается облачная погода, без осадков.
Днем температура в Киеве будет держаться в диапазоне +25...+27, а ночью +14...+16.
Однако, важно отметить, что синоптики предупреждают о возможных затоплениях.
"23 - 24 августа, в связи с ожидаемыми значительными, местами сильными осадками, на реках суббассейнов Прута и Сирету (Черновицкая обл.) ожидается смена гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3 – 1,0 м над уровнями на 08 ч 23 августа, без угрозы негативных последствий", – говорится в сообщении.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонового и местного стока, в горных районах существует угроза схождения локальных селевых потоков (II уровень опасности – оранжевый).
Напомним, в День Независимости, 24 августа, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая и теплая погода с переменной облачностью. Однако в некоторых южных областях пройдут дожди с грозами.
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