Какая будет погода на День Независимости: синоптики дали прогноз на четверг, 24 августа

В четверг, 24 августа, в Украине будет хорошая погода – без осадков и экстремально высоких температур. Местами возможны краткосрочные дожди.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook. Утром в некоторых регионах возможны туманы.

24 августа во всех областях ожидается переменная облачность.

"Ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем на крайнем юге страны возможен местами небольшой кратковременный дождь, гроза", – пишут синоптики.

Что касается температуры, то днем стоит ждать +26..+31, а ночью – +17...+22.

В столице ожидается облачная погода, без осадков.

Днем температура в Киеве будет держаться в диапазоне +25...+27, а ночью +14...+16.

Однако, важно отметить, что синоптики предупреждают о возможных затоплениях.

"23 - 24 августа, в связи с ожидаемыми значительными, местами сильными осадками, на реках суббассейнов Прута и Сирету (Черновицкая обл.) ожидается смена гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3 – 1,0 м над уровнями на 08 ч 23 августа, без угрозы негативных последствий", – говорится в сообщении.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонового и местного стока, в горных районах существует угроза схождения локальных селевых потоков (II уровень опасности – оранжевый).

Напомним, в День Независимости, 24 августа, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая и теплая погода с переменной облачностью. Однако в некоторых южных областях пройдут дожди с грозами.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь рекордов суточной температуры воздуха.

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