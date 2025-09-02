Как заставить орхидею снова цвести: поможет простое действие в сентябре
Орхидеи считают прихотливыми растениями, но их повторное цветение зависит не от сложных манипуляций, а от правильного действия в нужное время. Именно сентябрь является ключевым периодом, когда можно "запустить" новый цикл роста и стимулировать появление второго цветоноса.
Садоводы отмечают: если после увядания бутонов сделать простой срез и позаботиться о корнях, орхидея быстро восстановит силы и через несколько месяцев снова зацветет. Детали рассказало издание Express.
Почему сентябрь – ключевой месяц
Британский садовод и дизайнер Иш, популярный TikTok-блогер, поделился простыми советами, как стимулировать орхидею к повторному цветению именно осенью.
Обычно орхидеи имеют период активного роста летом, затем формируют цветочную стрелку осенью, а расцветают зимой или весной. Если правильно позаботиться о растении в сентябре, можно "запустить" второй цикл цветения.
Главное действие – своевременный срез
После того как первые цветы увяли, орхидее нужен так называемый "хороший срез". Есть два варианта:
- Над узлом – обрезать стебель чуть выше листового узла. Это может стимулировать ветвление и появление второй цветочной стрелки.
- У основания стебля – если новый побег не появляется, стоит смело срезать стебель полностью. Хотя это кажется радикальным, орхидея быстро отрастит новую цветочную стрелку.
"Это звучит безумно, но оно действительно работает", – уверяет Иш.
Уход за корнями
Особое внимание стоит уделить корням. В отличие от многих других растений, корни орхидеи любят свет, поэтому горшок лучше ставить на восточное или западное окно. Чтобы проверить состояние растения, достаточно полить его – здоровые корни станут ярко-зелеными, сухие и серые можно обрезать;
Поливать следует умеренно, примерно раз в две недели, лучше дождевой или кипяченой водой, а не водопроводной.
Дополнительные условия для цветения
- светлое место без прямого солнца;
- увлажнение воздуха и легкое опрыскивание;
- субстрат из коры, который в первый год после пересадки можно не менять.
Даже если после всех усилий орхидея не выпускает новую стрелку сразу, волноваться не стоит. У этих растений цикл цветения может меняться: период обильной листвы часто внезапно сменяется появлением нового стебля.
