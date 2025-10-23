Как защитить психику ребенка в цифровом мире: советы психолога Фонда Рината Ахметова

Сегодня дети растут в мире, где цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни. Они учатся, общаются, играют и даже познают себя через экраны. Но вместе с преимуществами цифровой среды растут и риски – переутомление, зависимость от гаджетов, агрессивный контент, кибербуллинг.

Психолог Фонда Рината Ахметова Ольга Хмарук отмечает: главная задача родителей – не полностью ограничить цифровой мир, а научить ребенка пользоваться им безопасно и осознанно.

Как помочь ребенку сохранить баланс между увлекательным онлайн-опытом и реальной жизнью

Фонд Рината Ахметова также подготовил подборку практических советов, как научить ребенка соблюдать правила цифровой гигиены.

Совет 1. Говорите с ребенком о безопасности онлайн

Научите ребенка не рассказывать личную информацию посторонним и не переходить по подозрительным ссылкам. Стоит объяснить, что не все, что он видит в соцсетях, является правдой, а в интернете также действуют правила этики и ответственности.

Совет 2. Договаривайтесь о правилах

Например, не брать телефон в постель, ограничить использование соцсетей перед сном, развивайте критическое мышление. Подростки должны учиться различать достоверную информацию от пропаганды или эмоциональных манипуляций.

Совет 3. Подавайте пример

Ваше собственное отношение к гаджетам должно быть примером для ребенка, моделью здорового поведения.

Совет 4. Будьте рядом в цифровом пространстве

Смотрите вместе видео, играйте в онлайн-игры, обсуждайте увиденное. Так ребенок почувствует поддержку, а вы сможете вовремя заметить тревожные сигналы – например, замкнутость, раздражительность или нежелание общаться после онлайн-опыта.

Совет 5. Установите здоровые границы использования гаджетов

Эксперты советуют придерживаться простого правила: до 6 лет – минимум экранного времени, а после – не более 1–2 часов в день для развлечений. Четкое расписание помогает ребенку понять, когда гаджет – это инструмент, а когда – время для отдыха, общения или творчества.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления.

