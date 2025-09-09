Как защитить постельное белье от пылевых клещей: стирка не спасет

Пылевые клещи могут стать настоящей проблемой в сентябре, поскольку часто именно тогда мы начинаем включать отопление, что создает идеальную влажную среду для их размножения.

Видео дня

Один пылевой клещ может отложить до 100 яиц за свою жизнь, и по мере того, как их количество растет, они могут нарушить ваш сон, раздражая кожу, вызывая слезотечение и заложенность носа. Однако Клэр, эксперт по постельному белью с Belle Dorm , поделилась действительно простым способом уберечь вашу кровать от микробов и любых микроскопических насекомых – и все, что вам нужно сделать, это открыть окно, пишет Express.

Время от времени проветривайте свою спальню, оставляя окна открытыми и отбрасывая простыни, это поможет бороться с микробами, постельными клопами и пылевыми клещами.

Это может показаться нелепым, но мы склонны сильно потеть во сне, и эта влага может задерживаться в простынях и наволочках, даже если их регулярно стирать.

Чрезмерная влага способствует росту бактерий на тканях, что может вызвать появление пылевых клещей и даже привести к появлению плесени или привлечению постельных клопов.

Однако, откидывание простыней позволяет влаге испаряться, а не впитываться в постельное белье, что помогает поддерживать вашу постель намного более гигиеничной.

Открыть окно, чтобы проветрить постельное белье, очень просто и это один из лучших способов сохранить кровать сухой, что предотвратит распространение микробов или пылевых клещей на простынях.

Как правильно чистить постельное белье осенью

Все, что вам нужно сделать, это открыть окно на 10 минут утром, а затем положить одеяло и любые пледы на край кровати. Затем вы можете оставить постельное белье, чтобы оно освежилось, или закрыть окно и застелить кровать.

Это помогает простыням дышать, избавляясь от влаги, а также от накопления микробов, благодаря чему ваша кровать будет оставаться комфортной в холодную погоду.

Однако проветривание постельного белья не заменяет его стирки, а только уничтожает любые накопления. Вам все равно нужно стирать простыни как минимум при температуре 40°C, чтобы уничтожить любые бактерии, и чистить постельное белье по крайней мере раз в две недели.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как часто надо стирать постельное белье во время жары.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.