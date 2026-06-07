Как защитить подсолнухи от болезней и вредителей: советы

Подсолнечник считается одной из ключевых культур для украинских аграриев, но получить стабильно высокий урожай удается не всегда. На результат влияют не только погода и качество почвы, но и соблюдение агротехники.

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Чтобы защитить подсолнечники от болезней и вредителей, нужно соблюдать севооборот, убирать растительные остатки после уборки урожая, протравливать семена, контролировать сорняки и регулярно осматривать посевы. OBOZ.UA рассказывает, как защитить посевы.

Белая гниль подсолнечника

Белая гниль является одной из самых опасных болезней подсолнечника. Она может проявляться по-разному в зависимости от того, на каком этапе развития заразилось растение. Чаще всего болезнь замечают по темным мокрым пятнам, которые быстро распространяются с внутренней стороны корзины.

Если белая гниль поражает прикорневую часть стебля во время созревания семян, потери урожая могут быть очень значительными. А если заражение произошло еще до цветения, растение может вообще не дать полноценного урожая.

Возбудитель болезни сохраняется в почве в виде склероций и может оставаться жизнеспособным много лет. Поэтому важно не оставлять на поле пораженные растительные остатки, убирать зараженные семена и не возвращать подсолнечник на то же место слишком быстро.

Серая гниль

Серая гниль может поражать все надземные части подсолнечника. На растении появляются бурые участки с сероватым налетом. Если болезнь развивается на стебле, ткани постепенно буреют, верхняя часть растения ослабевает, а нижние листья могут засыхать.

На корзинках серая гниль проявляется в виде серо-коричневых пятен, иногда с красноватой каймой. Со временем они увеличиваются и могут охватить почти всю поверхность корзины. Семена в таких корзинах часто теряют всхожесть, а при сильном заражении могут не сформироваться вовсе.

Основной источник инфекции – зараженные растительные остатки и семена. Именно поэтому после уборки урожая поле нужно очищать, а посевной материал – проверять и обрабатывать перед посевом.

Фомопсис подсолнечника

Фомопсис сначала часто заметен на нижних листьях. Там появляются темные или сероватые пятна с более светлой каймой. Впоследствии болезнь переходит на стебли: у основания черешков образуются серовато-бурые пятна, которые быстро разрастаются.

Пораженные ткани стебля размягчаются, приобретают серебристый оттенок и теряют прочность. Из-за этого растения могут легко ломаться. На тыльной стороне корзины также появляются темно-коричневые пятна, которые постепенно светлеют и становятся серебристыми.

Фомопсис опасен тем, что семена могут формироваться пустыми или слабыми. Источником распространения болезни чаще всего являются растительные остатки, поэтому их нужно своевременно убирать с поля.

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса особенно опасна на ранних этапах развития подсолнечника. Если растение заражается в фазе нескольких листьев, оно отстает в росте, формирует тонкий стебель и мелкие листья.

На нижней стороне листьев можно заметить беловатый налет, а сверху – светлые пятна с зеленоватым оттенком. Такие растения часто остаются карликовыми, образуют маленькие корзинки без семян или погибают.

Инфекция хорошо сохраняется в семенах и растительных остатках. Быстрому распространению способствует прохладная дождливая погода после посева. Для профилактики используют здоровый посевной материал, протравливание семян и обработку препаратами, разрешенными для подсолнечника. Работать с любыми средствами защиты нужно только по инструкции производителя.

Хлопковая совка

Хлопковая совка относится к самым опасным вредителям подсолнечника. Ее гусеницы повреждают листья и генеративные органы растения. Из-за этого подсолнечник ослабевает и становится более уязвимым к болезням.

Первое поколение вредителя обычно развивается в июне и часто является менее многочисленным. Больший вред может наносить второе поколение, которое активно в июле и августе. Самих бабочек на поле днём заметить сложно, ведь они летают преимущественно вечером и ночью.

Чтобы уменьшить риск распространения хлопковой совки, нужно контролировать сорняки, поскольку именно на них часто развивается первое поколение. Также важно рыхление междурядий и своевременный мониторинг посевов.

Подсолнечниковая огневка

Подсолнечниковая огневка опасна тем, что откладывает яйца непосредственно в корзинки подсолнечника. Гусеницы, которые появляются позже, повреждают цветки, прогрызают оболочку семян и могут выедать их изнутри.

После завершения развития гусеницы переходят в верхний слой почвы, где зимуют и окукливаются. За сезон обычно развивается одно поколение вредителя, а бабочки начинают летать в середине лета.

Ранее подсолнечная огнёвка наносила значительный ущерб посевам. Однако распространение устойчивых сортов и гибридов помогло уменьшить проблему, поскольку их семена имеют более плотный защитный слой, который гусеницам труднее повредить.

Как уменьшить риск потери урожая

Главная защита подсолнечника – это не одна обработка, а целая система мероприятий. Важно соблюдать севооборот, не высевать подсолнечник на одном поле несколько лет подряд, использовать качественные семена, вовремя убирать растительные остатки и не допускать зарастания сорняками.

Посевы нужно регулярно осматривать, особенно в периоды теплой влажной погоды и во время активного лета вредителей. Если признаки болезней или повреждения насекомыми заметить рано, шанс сохранить урожай значительно выше.

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