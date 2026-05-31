Когда сеять огурцы по лунному календарю: даты в июне
Лунный календарь для огородников – это скорее дополнительный ориентир, а не строгое правило. На урожай огурцов больше всего влияют температура почвы, качество семян, влага, освещение и дальнейший уход.
Если благоприятная дата совпадает с холодной или дождливой погодой, лучше перенести посев на несколько дней. OBOZ.UA рассказывает, когда лучше сажать огурцы.
Благоприятные даты по лунному календарю
В июне 2026 года фазы Луны распределяются так:
- с 1 по 14 июня продолжается убывающая Луна;
- на 15 июня приходится новолуние;
- с 16 по 29 июня Луна растет,
- 30 июня наступает полнолуние.
Огурцы лучше всего сеять после новолуния – с 16 по 29 июня. Именно этот период приходится на растущую Луну, а ее огородники традиционно считают благоприятным для посева культур, которые формируют плоды над землей.
В то же время 15 июня, в день новолуния, и 30 июня, в день полнолуния, посадочные работы лучше отложить.
Огурцы являются теплолюбивой культурой, поэтому ориентироваться только на календарь не стоит. Семена высевают тогда, когда почва уже хорошо прогрелась, а ночные температуры не угрожают всходам.
Перед посевом грядку следует хорошо разрыхлить, убрать сорняки и при необходимости добавить перегной или компост. Огурцы любят плодородную, легкую и влажную почву, но плохо реагируют на застой воды. После посева грядку можно накрыть агроволокном, чтобы сохранить тепло и защитить всходы от ночного похолодания.
