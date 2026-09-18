Как защитить окна от нашествия божьих коровок: протрите этим раму

В сентябре не только пауки, но и божьи коровки начинают залетать в дома в поисках убежища. Сотни из них могут собираться вокруг окон. К счастью, достаточно просто нанести недорогое средство на оконные рамы, чтобы отпугнуть их.

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Если божьи коровки все же уже пробрались в ваш дом, наденьте нейлоновый чулок на конец трубки пылесоса и включите устройство. Материал задержит насекомых, предотвращая их попадание в пакет. Затем снимите чулок и вынесите божьих коровок на улицу, пишет OBOZ.UA.

Чтобы предотвратить проникновение божьих коровок в ваш дом, лучше всего установить москитные сетки и герметизировать окна и двери.

Вы также можете воспользоваться простым приёмом: через день протирайте оконные и дверные рамы ватным диском, смоченным в воде с маслом перечной мяты, интенсивный ментоловый аромат которой отпугивает азиатских божьих коровок.

Просто смешайте несколько капель масла с водой. Масла эвкалипта, гвоздики или чайного дерева также эффективны.

Азиатская божья коровка и семипятнистая божья коровка похожи на первый взгляд, но они не выглядят идентично.

Их можно различить, обратив внимание, в частности, на грудной сегмент сразу за головой, где у многих азиатских божьих коровок виден характерный узор, напоминающий букву M или W.

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