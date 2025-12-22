Как защитить елку от кота: поможет продукт, который они ненавидят

Блестящие украшения, висячие гирлянды и раскидистые ветви вашей праздничной елки обычно выглядят как игрушка и добыча для домашних любимцев, особенно кошек.

Поэтому владельцам часто приходится заменять испорченные украшения или постоянно следить за тем, чтобы елка стояла в вертикальном положении. Вместо того, чтобы прибегать к жесткой дрессировке или избегать украшения, есть удивительно простое решение, пишет OBOZ.UA.

У кошек очень чувствительные носы, поэтому даже самые легкие ароматы могут казаться им очень сильными. Именно поэтому стоит использовать запах, который они просто ненавидят. Речь идет об аромате цитрусовых.

Цитрусовый спрей на дереве или вокруг него может действовать как отпугивающее средство. Кошки ненавидят запах апельсинов или других цитрусовых, поэтому это должно остановить их от любых действий рядом с деревом.

Апельсиновая и лимонная кожура содержит натуральные масла с мощными ароматами, такие как лимонен, линалоол и цитраль.

Также можно обернуть низ ствола дерева слоем фольги. Это поможет предотвратить лазание котов, поскольку большинство из них не любит странное ощущение на лапах и когтях.

Вы также можете разместить проволочный каркас вокруг дерева, чтобы создать барьер, который не позволит вашей кошке подойти слишком близко.

Кроме того, украшая елку, старайтесь избегать украшения нижних веток, где ваша кошка может легко украсть шарики.

