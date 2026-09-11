Как защитить дом от крыс без яда: простой и недорогой способ

После рекордно жаркого и душного лета многие из нас с нетерпением ждут осени, но более прохладная и влажная погода может привлечь в наши дома и сады нежелательных гостей, таких как пауки, крысы, мыши и другие.

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Крысы и мыши прячутся от прохладной погоды на чердаках и в других тёплых местах зданий, особенно там, где есть запасы еды. В то же время дома становятся более привлекательными благодаря укрытию от дождя, запаху горячей еды и доступу к источникам воды, пишет OBOZ.UA.

Как известно, крысам достаточно отверстия размером около 20 мм, примерно с монету, чтобы проникнуть на вашу территорию. Поэтому стоит воспользоваться проверенным и бюджетным методом, чтобы этого не допустить.

Оказывается, это просто – все, что вам нужно сделать, это приобрести один распространённый предмет, который можно найти в супермаркетах – проволочную мочалку.

Проволочная мочалка (стальная вата или металлическая щетка для посуды) — это простой, но эффективный механический барьер для защиты дома от крыс и мышей. Грызуны способны прогрызть дерево, пластик или монтажную пену, но не могут перегрызть или вытащить зажатый металл.

Первый шаг – это выявление и герметизация потенциальных точек проникновения, прежде чем крысы смогут проникнуть внутрь. Небольшие щели вокруг труб и кабелей часто можно загерметизировать с помощью металлической ваты.

Цемент или специальная расширяющаяся пена также могут подойти, тогда как поврежденные вентиляционные кирпичи следует оборудовать металлическими сетчатыми крышками, которые обеспечивают вентиляцию, предотвращая доступ.

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