Как вывести желтые пятна с белой одежды домашним средством: пошаговая инструкция

Желтые пятна на белой одежде от пота, дезодоранта или солнцезащитного крема могут быть устойчивыми к выведению, но эксперты по чистке поделились простыми шагами, чтобы помочь решить эту проблему.

Выберите для этого пятновыводитель на основе кислорода или сделайте пасту из пищевой соды и воды, пишет OBOZ.UA.

"Нанесите пятновыводитель на желтые участки, чтобы целенаправленно их вывести". Пищевая сода предлагает натуральное решение для удаления пятен, и ее можно приобрести в супермаркетах по бюджетной цене.

Пищевая сода, или бикарбонат соды, удаляет пятна, действуя как абсорбент, нейтрализатор и мягкий абразив. Просто оставьте средство действовать на 20 минут, или, если следы более стойкие, оставьте средство на ночь.

После этого постирайте одежду в стиральной машине в обычном цикле, повторяя процесс при необходимости.

Для удаления следов от солнцезащитного крема, которые обычно появляются вокруг воротничка, специалисты рекомендуют использовать стиральное средство и горячую воду.

"Наполните раковину или миску горячей водой и стиральным порошком, следуя инструкциям производителя по количеству, или замените стиральный порошок белым уксусом". Погрузите вещь в раствор и дайте ей замочиться на короткое время, прежде чем переходить к следующему шагу.

Для особо стойких пятен выберите пятновыводитель на основе кислорода или создайте пасту из пищевой соды и воды.Нанесите пятновыводитель непосредственно на пожелтевшие участки, оставьте его замачиваться не менее 30 минут, прежде чем тщательно смыть чистой водой.

Далее постирайте одежду в обычной стиральной машине, повторяя обработку при необходимости.

Перед оценкой результата убедитесь, что одежда полностью высохла.

