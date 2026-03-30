Как вырастить зеленый лук в стакане за несколько дней: больше не надо покупать

Зеленый лук – один из самых полезных ингредиентов на кухне. Мы добавляем его к яйцам, супам, салатам, рису, пасте или быстрым овощным блюдам, поэтому многие люди покупают его регулярно. Но во время приготовления мы почти всегда делаем одно и то же: используем верхнюю часть, а нижняя попадает в мусорку.

В этом и заключается самая большая ошибка, ведь нижняя часть с корнями может прорасти. Без специальных знаний, без сада и без всяких осложнений можно получить свежие зеленые побеги за несколько дней, пишет OBOZ.UA.

Во время резки зеленого лука отрежьте короткую часть с корнями. Это не обязательно должен быть большой кусок, важно лишь, чтобы корни остались целыми.

Затем поместите эту часть вертикально в меньший стакан так, чтобы корни были в воде, а белая часть оставалась над поверхностью. Если кусочки наклонены, можно слегка связать их вместе резинкой, чтобы они крепче держались вместе.

Поставьте стакан в светлое место, например, на кухонную столешницу или подоконник. Через несколько дней обычно появляются новые зеленые верхушки. Когда они достаточно вырастут, вы можете снова срезать их и использовать в кулинарии.

Если вы хотите, чтобы оно простояло дольше, пересадите в землю или компост. Там оно будет иметь больше опоры и питательных веществ, поэтому рост обычно будет более стабильным. Это хорошее решение для балкона, подоконника или небольшого домашнего сада.

Ранее OBOZ.UA рассказывало том, чем подкормить лук.

