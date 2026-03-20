Чем подкормить лук: урожай значительно улучшится

Весенний уход за луком определяет качество будущего урожая значительно больше, чем кажется на первый взгляд. Даже если растение активно растет и имеет насыщенный зеленый цвет, это не гарантирует формирование крупных луковиц.

Необходимо вовремя внести подкормки. OBOZ.UA рассказывает, что один из самых эффективных вариантов – простая натуральная смесь, доступная каждому.

Почему луку нужна весенняя подкормка

В начале сезона лук тратит ресурсы на наращивание пера. Однако для формирования крупной головки ему нужны другие элементы, прежде всего калий и фосфор. Именно они отвечают за плотность, размер и вкус луковицы.

Кроме того, весна – это период активности вредителей, в частности луковой мухи, которая способна существенно снизить урожайность. Поэтому подкормка должна не только питать, но и выполнять защитную функцию.

Натуральная смесь для подкормки лука

Эффективную подкормку можно приготовить самостоятельно из трех компонентов в равных пропорциях:

горчичный порошок;

табачная пыль;

древесная зола.

Ингредиенты смешивают в равных пропорциях до однородного состояния.

Как правильно вносить подкормку

Смесь рассыпают тонким слоем между рядками лука по сухой почве. После этого землю желательно слегка взрыхлить или полить, чтобы питательные вещества быстрее проникли в почву.

Важно не превышать норму: достаточно легкого припыления, чтобы не навредить растениям.

Как действует каждый компонент

Горчичный порошок способствует улучшению микрофлоры почвы и создает неблагоприятные условия для части вредителей.

Табачная пыль выполняет защитную функцию, отпугивая луковую муху и других насекомых.

Древесная зола является источником калия и фосфора – ключевых элементов для формирования крупных и плотных луковиц.

Когда проводить подкормку

Самый лучший момент – начало формирования головки. В этот период растение переходит от роста пера к развитию луковицы и нуждается в максимальной поддержке.

При правильной подкормке лук формирует более крупные, плотные и сочные головки. Растения становятся более выносливыми к вредителям и лучше сохраняются после сбора урожая. Своевременное внесение даже простых натуральных смесей позволяет значительно повысить качество и количество урожая без лишних затрат.

