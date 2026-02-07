Как вырастить зеленый лук на окне без грунта: инструкция

Многие привыкли выращивать зеленый лук в почве или в воде на подоконнике. Однако существует еще более простой способ, который не требует горшков, земли или даже дополнительного места.

Видео дня

Метод с полиэтиленовым пакетом позволяет получить сочное перо уже через несколько недель. OBOZ.UA рассказывает, как вырастить зеленый лук дома без лишних затрат и хлопот.

В чем суть метода

Этот способ не предусматривает использование почвы или контейнеров. Луковицы прорастают благодаря собственным запасам питательных веществ и минимальной влаге. В пакете создается влажная среда с эффектом мини-парника, что стимулирует быстрый рост зелени.

Пошаговая инструкция

Выбирайте здоровые, плотные луковицы без следов гнили. Перед посадкой срежьте примерно треть верхушки – это поможет перу быстрее пробиться наружу.

Чтобы предотвратить появление плесени и загнивания, замочите луковицы на 15–20 минут:

в слабом розовом растворе марганцовки;

или в обычной воде;

или в растворе соды (примерно ½ чайной ложки на стакан воды).

После этого дайте им немного обсохнуть.

Возьмите обычный прозрачный полиэтиленовый пакет. Выложите луковицы в один слой так, чтобы они не давили друг на друга. Слегка сбрызните их водой – достаточно нескольких распылений, чтобы создать влажность, но не переувлажнить.

Завяжите пакет веревкой, оставив небольшую петлю. Подвесьте его на ручку окна или шпингалет форточки. Важно, чтобы пакет получал рассеянный свет, но не находился под прямыми солнечными лучами.

Когда ждать результат

Первые зеленые ростки появятся уже через несколько дней. Примерно через три недели пакет будет наполнен свежим зеленым пером, которое можно срезать и использовать в салатах, супах или как украшение блюд.

Если в пакете скапливается слишком много конденсата, можно ненадолго открыть его для проветривания. Также важно не переувлажнять луковицы – избыток влаги способствует гниению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения не стоит покупать в рассаде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.