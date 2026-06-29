Как вырастить вкусные гигантские помидоры: три эффективных совета

Если вы новичок в садоводстве и спросите любого опытного садовода, какие фрукты, овощи или травы стоит вырастить в первую очередь, то неприхотливый помидор обязательно окажется в этом списке.

Видео дня

Тем не менее, они не являются безошибочными, и всегда есть риск случайно испортить ваш урожай помидоров. Чтобы помочь вам начать, автор TikTok и садовод Кэти, известная под ником @katie_plants_plants, недавно поделилась видео с тремя лучшими советами для начинающих, выращивающих помидоры.

Сажайте глубоко

Не просто сажайте помидоры на несколько сантиметров ниже поверхности почвы — заглубите их.

"Если вы ещё не посадили помидоры на грядки, вам нужно глубоко их зарыть", — пояснила Кэти в своём видео. "Помидоры действительно классные, потому что вдоль всего стебля, если вокруг него есть земля, они пускают корни. И чем больше у них корней, тем больше питательных веществ они могут получить из почвы".

У помидоров есть два вида ветвей, на которых растут плоды, и обе они отходят от центрального стебля растения.

Оставьте стебли, которые обычно обрезают

Во-первых, есть обычные стебли, также известные как "солнечные листья". Задача этих стеблей заключается в фотосинтезе, то есть в поглощении солнечной энергии и преобразовании её в питательные вещества для растения томата. Эти стебли обычно растут под углом 90 градусов к главному стеблю.

Второй тип стеблей известен как "присоски" и растёт между основными стеблями или в их "пазухах". Кэти объясняет, что присоски — "большая тема для обсуждения в садоводческом сообществе". Многие люди срезают все свои присоски, поскольку они отнимают энергию у остальной части растения, а помидоры, которые они выращивают, получаются не такими крупными. Однако Кэти любит оставлять некоторые присоски расти, поскольку они всё равно дают помидоры.

Обрезайте правильно

"Обрезайте свои помидоры до мелочей", – сказала Кэти в своём видео. Затем она показала, как срезает листья со своих помидоров, и объяснила, что обрезка поможет вашим плодам вырасти крупнее и предотвратит болезни.

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