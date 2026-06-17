Как вырастить крупную свеклу: секреты огородников

Свекла считается неприхотливым в выращивании овощем, но на практике часто подводит. Вместо крупных сладких корнеплодов огородники получают роскошную листву и небольшие, не слишком вкусные корнеплоды.

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Причина такой неудачи – ошибки в уходе за растением. В период активного роста свекла нуждается в вашем внимании. Издание VSN рассказало, как сделать все правильно.

Почему свекла наращивает листья, а не корень

Одна из главных причин такого перекоса – избыток азота. Этот элемент буквально "гонит" растение в зелень: свекла активно наращивает ботву, а формирование корнеплода отходит на второй план. В результате корень получается мелким и водянистым на вкус.

Не менее важный фактор – теснота на грядке. Когда растения посеяны слишком густо, они начинают конкурировать между собой за свет и питательные вещества. В таких условиях свекла стремится вытянуться к солнцу и просто не имеет ресурсов, чтобы сформировать крупный корнеплод.

Еще одна типичная ошибка – игнорирование калия и бора при подкормке. Именно эти элементы отвечают за плотность, правильную форму и сладость свеклы. Если их не хватает, корнеплоды вырастают полыми или теряют вкусовые качества.

Как правильно ухаживать за свеклой летом

Чтобы получить хороший урожай, в середине лета стоит изменить подход к подкормке. Азотные удобрения лучше ограничить или вообще исключить, а вместо этого сделать акцент на калийно-фосфорных смесях. Простой и доступный вариант – я древесная зола: она обеспечивает растение необходимыми элементами для развития корня. Её обычно разводят в воде и вносят под корень.

Отдельное внимание стоит уделить бору. Его недостаток часто проявляется в виде внутренних полостей в свекле и ухудшения вкуса. Удобнее всего вносить бор в виде слабого раствора борной кислоты по листьям.

Правильный полив свеклы

Конечно, чрезвычайно важен и полив растения. Свекла любит стабильную влажность, особенно когда формируется корнеплод. Но крайности вредны в любом случае: пересыхание тормозит рост, а избыток воды может привести к растрескиванию и потере сладости. Оптимальный вариант – редкий, но обильный полив.

Прореживание посевов

И, наконец, обязательная процедура – прореживание. Если оставить всё как есть после появления всходов, свекла так и останется мелкой. Между растениями нужно оставлять примерно 8-10 сантиметров – тогда у каждого корнеплода будет достаточно места, чтобы полноценно развиться.

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