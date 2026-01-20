Как вырастить чеснок на подоконнике: что понадобится

Сочную и остренькую зелень для блюд и салатов можно получить не только из лука. Опытные огородники и кулинары хвалят также листья чеснока – и этот овощ тоже можно легко выращивать на подоконнике.

Как это сделать эффективно и быстро, рассказало издание "На пенсии". Правильно подберите материал для посадки и обеспечьте ему комфортные условия. Это будет совсем несложно.

Итак, для выращивания зеленого чеснока дома лучше всего подходят крупные, плотные головки без следов плесени, гнили или чрезмерного пересыхания. Перед началом проращивания верхушку головки осторожно срезают острым ножом – это активизирует точки роста и ускоряет появление зеленых побегов.

Самый простой способ проращивания чеснока – в воде. Нужно взять невысокую емкость и налить в нее воду так, чтобы она лишь касалась нижней части зубков. Полностью погружать их не нужно. Контейнер ставят на хорошо освещенный подоконник. Воду в этом методе выращивания нужно менять каждые 1-2 дня, ведь застой быстро приводит к помутнению и неприятному запаху.

После появления корешков чеснок можно пересадить в горшок с питательной, рыхлой почвой. В земле растение развивается активнее, формирует более крепкие и сочные перья. Полив должен быть регулярным, но умеренным: пересыхание почвы замедляет рост, а избыток влаги может вызвать загнивание корней.

Для нормального развития зеленому чесноку необходимо не менее шести часов света ежедневно. При таких условиях перья быстро отрастают и уже через несколько недель их можно срезать, используя как свежую ароматную зелень для салатов, супов и горячих блюд.

