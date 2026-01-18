Для рекордного урожая: назван лучший сорт картофеля на 2026 год

Хотя сезон посадки картофеля начинается не раньше середины апреля, январь и февраль у огородников считается временем, когда нужно выбрать сорт, который вы будете сеять в этом году. Сейчас у любителей выращивать овощи есть достаточно времени, чтобы определить разновидность, которая даст лучший урожай с наименьшими усилиями.

Для тех, кто планирует выращивать картофель самостоятельно, издание "На пенсии" назвало сорта растения, на которые стоит обратить внимание в 2026 году. Рядом с традиционными "Славянкой" и "Белларозой" его эксперты советуют обратить внимание на сорт "Королева Анна", который имеет даже лучшие показатели.

Этот раннеспелый картофель немецкой селекции отмечается клубнями удлиненно-овальной формы без выраженных глазков. Кожура имеет насыщенный желтый оттенок. Кроме внешних качеств, сорт обладает рядом существенных преимуществ:

хорошо адаптируется к климатическим условиям Украины;

формирует клубни преимущественно среднего и крупного размера, мелкие встречаются редко;

отличается устойчивостью к распространенным заболеваниям, в частности фитофторозу и раку картофеля;

без проблем переносит как периоды чрезмерных осадков, так и засуху;

легко чистится благодаря тонкой кожуре;

имеет отличную лежкость – при правильном хранении сохраняет свои свойства в течение 6–8 месяцев.

Поэтому, если вы планируете выделить часть огорода под выращивание картофеля, вам точно стоит познакомиться поближе с сортом "Королева Анна". Эксперты указывают, что она дает стабильный и качественный урожай, а значительных усилий по уходу при этом не требует.

