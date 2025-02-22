Как выдохнуть стресс: полезные практики от Фонда Рината Ахметова

"Навязчивая муха", "Уровень счастья", "Улыбка" и "Лимон" — это лишь некоторые техники, которые помогают снижать эмоциональное перенапряжение. О его самых первых симптомах и своевременной самопомощи говорилось на вебинаре "Как преодолеть эмоциональное выгорание и быть в ресурсе", организованном Программой "Сиротству — нет!" Фонда Рината Ахметова.

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Запись вебинара здесь.

Также после просмотра можно получить сертификат слушателя, для этого следует обратиться к специалистам Фонда.

"Со стрессом мы сталкиваемся каждый день. Его может вызвать что угодно: информация, событие, ситуация. Даже обычная поездка на троллейбусе тоже может быть стрессом", — объясняет Наталья Астахова, практический психолог в учебных заведениях, тренер кандидатов в семейные формы, заместитель директора Днепропетровского областного центра социальных служб.

По ее словам, симптомов стресса много — от ощущения постоянной усталости до навязчивых вопросов типа "зачем мне это было?" и самообвинение.

"Чем больше стрессов – тем выше риск СЭВ – "Синдрома эмоционального выгорания", недуга, который относительно недавно пополнил Международный классификатор психических болезней. Этот диагноз угрожает людям всем профессиям, но тем, кто работает в сфере "человек - человек" – больше всего", – объясняет психолог.

Чтобы избежать нежелательных сценариев, нужно каждый день заботиться о своем ментальном здоровье. Специалист поделилась наиболее доступными и действенными практиками и упражнениями, которые помогают вовремя выдыхать напряжение и встречать новый день с новыми силами.

Следите за анонсами следующих вебинаров Программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова здесь.

Фонд Рината Ахметова все годы работы прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротство — нет" уже более 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.