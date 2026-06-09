Клубничное мороженое из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом самого вкусного десерта

Домашнее мороженое – лучший летний десерт, который можно готовить из сливок, а также просто из ягодного и фруктового пюре.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего клубничного мороженого.

Ингредиенты на 4 шт:

1 шоколадка равномерно делим кусочки на 4 пакета

500 г жирных холодных сливок 33%

150 г сгущенного молока

250 г свежей спелой клубники

Способ приготовления:

1. Взбейте сливки со сгущенным молоком, добавьте пюре из клубники, перемешайте.

2. Растопите шоколад прямо в кондитерском мишке.

3. Наполните сливочной массой и отправьте в морозилку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: