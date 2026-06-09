Клубничное мороженое из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом самого вкусного десерта
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Домашнее мороженое – лучший летний десерт, который можно готовить из сливок, а также просто из ягодного и фруктового пюре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего клубничного мороженого.
Ингредиенты на 4 шт:
- 1 шоколадка равномерно делим кусочки на 4 пакета
- 500 г жирных холодных сливок 33%
- 150 г сгущенного молока
- 250 г свежей спелой клубники
Способ приготовления:
1. Взбейте сливки со сгущенным молоком, добавьте пюре из клубники, перемешайте.
2. Растопите шоколад прямо в кондитерском мишке.
3. Наполните сливочной массой и отправьте в морозилку.
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