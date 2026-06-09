УкраїнськаУКР
русскийРУС

Клубничное мороженое из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом самого вкусного десерта

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
588
Рецепт мороженого
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Домашнее мороженое – лучший летний десерт, который можно готовить из сливок, а также просто из ягодного и фруктового пюре.

Клубничное мороженое из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом самого вкусного десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего клубничного мороженого.

Ингредиенты на 4 шт:

  • 1 шоколадка равномерно делим кусочки на 4 пакета
  • 500 г жирных холодных сливок 33%
  • 150 г сгущенного молока
  • 250 г свежей спелой клубники

Способ приготовления: 

1. Взбейте сливки со сгущенным молоком, добавьте пюре из клубники, перемешайте.

Клубничное мороженое из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом самого вкусного десерта

2. Растопите шоколад прямо в кондитерском мишке.

Клубничное мороженое из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом самого вкусного десерта

3. Наполните сливочной массой и отправьте в морозилку.

Клубничное мороженое из двух ингредиентов: делимся лучшим рецептом самого вкусного десерта

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинамороженоерецептпродуктыдесерт
Редакционная политика