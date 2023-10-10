Как возникла фамилия Залужный: в каких областях Украины распространена
Украинские фамилии раньше образовывались от социального статуса, профессии, внешних признаков или черт характера. Но фамилия главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного не подходит под вышеприведенные варианты.
В своем блоге Олесь Думный разобрался откуда происходит эта известная всем украинцам фамилия. По его словам, наиболее вероятным значением Залужный является "человек, живущий за лугом".
По такому же принципу были созданы и другие фамилии:
- Завальний – за валами;
- Загорний – за горами;
- Заворотний – за воротами;
- Загородний – за городом;
- Загребельний – за греблею;
- Задорожний – за дорогою;
- Замлинний – за млином;
- Заозерний – за озером;
- Заплітний – за плотом;
- Зарічний – за рікою;
- Заклунний - за клунею.
В польском языке тоже существует фамилия Залужный и имеет такое же происхождение, что и в украинском. Хотя "луг" на польском будет "лонка" (łąka), но раньше поляки тоже употребляли именно слово "луг", поэтому так и образовалось "Załużny" – человек из-за луга. Но в Украине эта фамилия более популярна, чем в соседнем государстве.
Также издание "Рідні" опубликовало данные об этой фамилии. В Украине 527 носителей имеют фамилию Залужный, а по распространению она занимает 9430 место. Чаще встречается в Таврии, то есть в Запорожской и Херсонской областях.
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