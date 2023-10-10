Как возникла фамилия Залужный: в каких областях Украины распространена

Украинские фамилии раньше образовывались от социального статуса, профессии, внешних признаков или черт характера. Но фамилия главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного не подходит под вышеприведенные варианты.

В своем блоге Олесь Думный разобрался откуда происходит эта известная всем украинцам фамилия. По его словам, наиболее вероятным значением Залужный является "человек, живущий за лугом".

По такому же принципу были созданы и другие фамилии:

Завальний – за валами;

Загорний – за горами;

Заворотний – за воротами;

Загородний – за городом;

Загребельний – за греблею;

Задорожний – за дорогою;

Замлинний – за млином;

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Заозерний – за озером;

Заплітний – за плотом;

Зарічний – за рікою;

Заклунний - за клунею.

В польском языке тоже существует фамилия Залужный и имеет такое же происхождение, что и в украинском. Хотя "луг" на польском будет "лонка" (łąka), но раньше поляки тоже употребляли именно слово "луг", поэтому так и образовалось "Załużny" – человек из-за луга. Но в Украине эта фамилия более популярна, чем в соседнем государстве.

Также издание "Рідні" опубликовало данные об этой фамилии. В Украине 527 носителей имеют фамилию Залужный, а по распространению она занимает 9430 место. Чаще встречается в Таврии, то есть в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее OBOZREVATEL публиковал список фамилий, образовавшихся от церковных должностей.

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