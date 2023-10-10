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Как возникла фамилия Залужный: в каких областях Украины распространена

Юлия Песчанская
Новости. Общество
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Как возникла фамилия Залужный: в каких областях Украины распространена

Украинские фамилии раньше образовывались от социального статуса, профессии, внешних признаков или черт характера. Но фамилия главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного не подходит под вышеприведенные варианты.

В своем блоге Олесь Думный разобрался откуда происходит эта известная всем украинцам фамилия. По его словам, наиболее вероятным значением Залужный является "человек, живущий за лугом".

По такому же принципу были созданы и другие фамилии:

  • Завальний – за валами;
  • Загорний – за горами;
  • Заворотний – за воротами;
  • Загородний – за городом;
  • Загребельний – за греблею;
  • Задорожний – за дорогою;
  • Замлинний – за млином;
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  • Заозерний – за озером;
  • Заплітний – за плотом;
  • Зарічний – за рікою;
  • Заклунний - за клунею.

В польском языке тоже существует фамилия Залужный и имеет такое же происхождение, что и в украинском. Хотя "луг" на польском будет "лонка" (łąka), но раньше поляки тоже употребляли именно слово "луг", поэтому так и образовалось "Załużny" – человек из-за луга. Но в Украине эта фамилия более популярна, чем в соседнем государстве.

Также издание "Рідні" опубликовало данные об этой фамилии. В Украине 527 носителей имеют фамилию Залужный, а по распространению она занимает 9430 место. Чаще встречается в Таврии, то есть в Запорожской и Херсонской областях.

Как возникла фамилия Залужный: в каких областях Украины распространена

Ранее OBOZREVATEL публиковал список фамилий, образовавшихся от церковных должностей.

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