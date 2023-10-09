Какие украинские фамилии образовались от церковных должностей: список

Украинские фамилии имеют разное происхождение, историю и значение. Чаще всего они образовывались от вида профессии, деятельности или социального статуса.

OBOZREVATEL собрал фамилии, созданные от церковных должностей и религиозной тематики. В древние времена были популярны такие профессии, как дяк, піп, пономар, титар и другие.

Фамилии, образовавшиеся от церковных должностей:

Дяк (помогает священнику во время богослужения) – Дяк, Дяченко, Дячук, Дякун, Дяків, Дяковський, Дячинський, Дячок, Дячишин;

(помогает священнику во время богослужения) – Дяк, Дяченко, Дячук, Дякун, Дяків, Дяковський, Дячинський, Дячок, Дячишин; Игумен (в церквях восточного обряда настоятель монастыря, глава Духовного собора) – Гумен, Гуменюк, Гуменяк, Гуменко, Гумінний, Гуминський;

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Поп (священнослужитель в христианстве) – Попенко, Попенченко, Поповиченко, Попчук, Попович, Попик, Попів, Попадинец, Попадюк;

(священнослужитель в христианстве) – Попенко, Попенченко, Поповиченко, Попчук, Попович, Попик, Попів, Попадинец, Попадюк; Пономарь (служитель православной церкви, который звонит в колокола и помогает при богослужении) – Пономаренко, Пономарів, Пономарчук, Паламар, Паламарчук, Паламаренко;

(служитель православной церкви, который звонит в колокола и помогает при богослужении) – Пономаренко, Пономарів, Пономарчук, Паламар, Паламарчук, Паламаренко; Титар (церковный староста, заведующий хозяйством церковной общины) – Титар, Титаренко, Титарук, Титарчук.

Также OBOZREVATEL публиковал список фамилий, которые принадлежали казакам:

Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко;

Соломаха і Тетеря;

Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Поліщук, Чугуївець, Волинський, Галицький;

Губенко, Горбініс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ;

Убийвовк, Неїжборщ, Недайкаша, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс.

Ранее OBOZREVATEL публиковал исторические факты, откуда взялись в Украине фамилии Москаль и Гетьман.

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