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Какие украинские фамилии образовались от церковных должностей: список
Украинские фамилии имеют разное происхождение, историю и значение. Чаще всего они образовывались от вида профессии, деятельности или социального статуса.
OBOZREVATEL собрал фамилии, созданные от церковных должностей и религиозной тематики. В древние времена были популярны такие профессии, как дяк, піп, пономар, титар и другие.
Фамилии, образовавшиеся от церковных должностей:
- Дяк (помогает священнику во время богослужения) – Дяк, Дяченко, Дячук, Дякун, Дяків, Дяковський, Дячинський, Дячок, Дячишин;
- Игумен (в церквях восточного обряда настоятель монастыря, глава Духовного собора) – Гумен, Гуменюк, Гуменяк, Гуменко, Гумінний, Гуминський;
- Поп (священнослужитель в христианстве) – Попенко, Попенченко, Поповиченко, Попчук, Попович, Попик, Попів, Попадинец, Попадюк;
- Пономарь (служитель православной церкви, который звонит в колокола и помогает при богослужении) – Пономаренко, Пономарів, Пономарчук, Паламар, Паламарчук, Паламаренко;
- Титар (церковный староста, заведующий хозяйством церковной общины) – Титар, Титаренко, Титарук, Титарчук.
Также OBOZREVATEL публиковал список фамилий, которые принадлежали казакам:
- Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дигтяр, Наливайко;
- Соломаха і Тетеря;
- Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Поліщук, Чугуївець, Волинський, Галицький;
- Губенко, Горбініс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ;
- Убийвовк, Неїжборщ, Недайкаша, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс.
Ранее OBOZREVATEL публиковал исторические факты, откуда взялись в Украине фамилии Москаль и Гетьман.
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