Как вкусно засолить красную рыбу: понадобится всего два ингредиента

Если вы хотите вкусно засолить красную рыбу, для этого достаточно всего лишь взять соль и сахар. Кулинары советуют мариновать рыбу сутки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной соленой семги, для приготовления которой понадобится соль и сахар.

Ингредиенты:

семга – 500 г

соль – 1 ст. л.

сахар – 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Из рыбы вынимаем косточки, моем, просушиваем бумажным полотенцем.

2. Смешиваем соль с сахаром, натираем рыбу этой смесью, кладем в стеклянную форму, накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 12-18 часов.

3. После сливаем жидкость из контейнера, рыбу протираем полотенцем.

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