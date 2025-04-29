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Как вкусно засолить красную рыбу: понадобится всего два ингредиента
Если вы хотите вкусно засолить красную рыбу, для этого достаточно всего лишь взять соль и сахар. Кулинары советуют мариновать рыбу сутки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной соленой семги, для приготовления которой понадобится соль и сахар.
Ингредиенты:
- семга – 500 г
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 1/2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Из рыбы вынимаем косточки, моем, просушиваем бумажным полотенцем.
2. Смешиваем соль с сахаром, натираем рыбу этой смесью, кладем в стеклянную форму, накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 12-18 часов.
3. После сливаем жидкость из контейнера, рыбу протираем полотенцем.
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