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Как вкусно засолить красную рыбу: понадобится всего два ингредиента

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
918
Как вкусно засолить красную рыбу: понадобится всего два ингредиента

Если вы хотите вкусно засолить красную рыбу, для этого достаточно всего лишь взять соль и сахар. Кулинары советуют мариновать рыбу сутки.

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Как засолить красную рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной соленой семги, для приготовления которой понадобится соль и сахар.

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • семга – 500 г
  • соль – 1 ст. л.
  • сахар – 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Из рыбы вынимаем косточки, моем, просушиваем бумажным полотенцем.

Рыба для засолки

2. Смешиваем соль с сахаром, натираем рыбу этой смесью, кладем в стеклянную форму, накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 12-18 часов.

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3. После сливаем жидкость из контейнера, рыбу протираем полотенцем.

Готовая рыба

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